https://sputniknews.com.tr/20231215/turk-devletleri-teskilati-bolgesel-isbirliginin-gelistirilmesinde-rol-oynamaya-haziriz-1078500259.html

Türk Devletleri Teşkilatı: Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde rol oynamaya hazırız

Türk Devletleri Teşkilatı: Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde rol oynamaya hazırız

​​​​​​​Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Ömüraliyev, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Avrasya... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T15:49+0300

2023-12-15T15:49+0300

2023-12-15T15:49+0300

dünya

türk devletleri teşkilatı

fransa

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

avrasya

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.OECD üyesi ve Avrasya ortağı ülkelerin yanı sıra OECD ortak kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin ticaret, gümrük, ulaştırma ve BİT işbirliği alanlarındaki mevcut ve planlanan girişimleri hakkında bilgi verdi.Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.OECD Avrasya Haftası çerçevesinde, üye devletlerin delegasyon başkanları ve daimi temsilcileriyle bir araya gelen Ömüraliyev, TDT'nin gündeminde yer alan sektörel işbirliğine ilişkin önemli konular üzerinde istişarelerde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231026/erdogan-gelismeler-turk-devletleri-teskilati-catisi-altinda-birlesmemizin-onemini-ortaya-koymustur--1076771029.html

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türk devletleri teşkilatı, fransa, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), avrasya