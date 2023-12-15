https://sputniknews.com.tr/20231215/tcmb-beklenti-anketi-aciklandi-dolar-ve-enflasyon-beklentileri-nasil-1078489118.html

TCMB beklenti anketi açıklandı: Dolar ve enflasyon beklentileri nasıl?

TCMB beklenti anketi açıklandı: Dolar ve enflasyon beklentileri nasıl?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, katılımcıların cari yıl sonu... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T11:17+0300

2023-12-15T11:17+0300

2023-12-15T11:17+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

merkez bankası

tahmin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.Dolar beklentisi yükseldiKatılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.Büyüme beklentisi arttıBir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,65 düzeyinde oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20231215/dolar-kac-tl-oldu-1078487277.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası'ndan yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı,merkez bankası dolar tahmini,dolar tahminleri