Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
12:57 15.12.2023 (güncellendi: 13:03 15.12.2023)
© İHASosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Kadıköy'de bulunan güzellik merkezi sabah saatlerinde kurşunlandı
© İHA
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay’ın eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, eski eşinin işyerinin kurşunlatılması olayıyla ilgili suçlanıyor. Sosyal medya fenomeni, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ece Ronay kimdir?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.
İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
'Karpuz' şarkısı ardından 'Git Çatla' isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.
Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.
İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
'Karpuz' şarkısı ardından 'Git Çatla' isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.
Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.
Ece Ronay'ın eski kocası kim? Mehmet Bilir kaç yaşında nereli?
Mehmet Bilir, 2022 yılında Ece Ronay ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Miran adında çocukları olan çift Mayıs ayında evliliklerini noktaladı. Mehmet Bilir, 23 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Mehmet Bilir Rem İnşaat, Rem Elektrik, Rem Metalin yönetiliciğini yapmaktadır.