https://sputniknews.com.tr/20231215/sanliurfada-yavru-aslan-ihbari-1078502531.html

Şanlıurfa'da yavru aslan ihbarı

Şanlıurfa'da yavru aslan ihbarı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakılan bir aslan yavrusu, ihbar üzerine 2 gündür yapılan aramalar sonucu bitkin halde bulundu. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T16:53+0300

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yaşam

aslan

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hayvan

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Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrencilerin görüntüleri çekerek haber vermesiyle kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.Dün yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.Bitkin halde bulunduYaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde, saklandığı çalılıklar arasında bulundu.Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231114/ardahanda-fil-goruldu-iddiasi-vali-cicekten-aciklama-1077402814.html

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