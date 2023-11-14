https://sputniknews.com.tr/20231114/ardahanda-fil-goruldu-iddiasi-vali-cicekten-aciklama-1077402814.html
'Ardahan'da fil görüldü' iddiası: Vali Çiçek'ten açıklama
'Ardahan'da fil görüldü' iddiası: Vali Çiçek'ten açıklama
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanlayarak, "İlimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır" dedi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T23:46+0300
2023-11-14T23:46+0300
2023-11-14T23:46+0300
ardahan
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fil
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hayrettin çiçek
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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan "Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ifadesini kullandı.Ne olmuştu?merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231023/kucuk-kopekten-korkan-fil-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1076638234.html
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ardahan'da fil görüldü mü? ardahan'da fil var mı? türkiye'de fil var mı? fil haberi gerçek mi? ardahan'da fil haberi nereden çıktı?
ardahan'da fil görüldü mü? ardahan'da fil var mı? türkiye'de fil var mı? fil haberi gerçek mi? ardahan'da fil haberi nereden çıktı?
'Ardahan'da fil görüldü' iddiası: Vali Çiçek'ten açıklama
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanlayarak, "İlimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır" dedi.
ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan "Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.
Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "
merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.