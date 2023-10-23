https://sputniknews.com.tr/20231023/kucuk-kopekten-korkan-fil-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1076638234.html

Küçük köpekten korkan fil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Küçük köpekten korkan fil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlüsü olarak kabul edilen Louis Hayvanat Bahçesi'nde bir fil, kafeste dolaşan küçük bir köpek tarafından tedirgin olması nedeniyle hayatını... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T16:26+0300

2023-10-23T16:26+0300

2023-10-23T16:32+0300

yaşam

köpek

fil

kalp

kalp krizi

kalp çarpıntısı

rahatsızlık

kalp damar rahatsızlıkları

hayvan

hayvanat bahçesi

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Missouri'de bulunan Louis Hayvanat Bahçesi, küçük bir köpeğin serbest kalarak fillerin yaşam alanının bulunduğu yerde 'halka açık olmayan bir alanda' koşarken görüldüğünü, görevlilerin köpeği yakalamaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu aktarmasının ardından, Rani adlı küçük dişi Asya filinin Cuma günü trajik bir şekilde hayatını kaybettiği duyurdu. Hayvanat bahçesi müdürü Michael Macek yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yıkılmış durumdayız. Bu zor zamanda toplumun desteğini rica ediyoruz. Profesyonel hayvan bakım uzmanlarından oluşan ekibimiz mümkün olan her şeyi yaptı ama Rani'yi kurtaramadık" dedi.Yemek yiyen ve köpeği görmeyen Rani'nin, 'sürüden gelen seslere tepki olarak tedirgin olduğunu' gözlemleyen bakıcıları, yere yığılmadan önce filin değim yerindeyse 'çıldırdığını' açıkladı. Rani'yi hayata döndürmek için yapılan tüm girişimler başarısız olurken, sevimli fil 27 yaşındayken hayata gözlerini yummuş oldu.Otopsi raporu filin önceden kalp rahatsızlıkları olduğunu gösterirken, bunun filin ölümüne katkıda bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231023/dunyanin-en-yasli-kopegi-bobi-hayatini-kaybetti-oldugu-yasla-da-rekora-imza-atti-1076634338.html

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