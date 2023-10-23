https://sputniknews.com.tr/20231023/kucuk-kopekten-korkan-fil-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1076638234.html
Küçük köpekten korkan fil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Küçük köpekten korkan fil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Dünyanın en ünlüsü olarak kabul edilen Louis Hayvanat Bahçesi'nde bir fil, kafeste dolaşan küçük bir köpek tarafından tedirgin olması nedeniyle hayatını... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T16:26+0300
2023-10-23T16:26+0300
2023-10-23T16:32+0300
yaşam
köpek
fil
kalp
kalp krizi
kalp çarpıntısı
rahatsızlık
kalp damar rahatsızlıkları
hayvan
hayvanat bahçesi
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Missouri'de bulunan Louis Hayvanat Bahçesi, küçük bir köpeğin serbest kalarak fillerin yaşam alanının bulunduğu yerde 'halka açık olmayan bir alanda' koşarken görüldüğünü, görevlilerin köpeği yakalamaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu aktarmasının ardından, Rani adlı küçük dişi Asya filinin Cuma günü trajik bir şekilde hayatını kaybettiği duyurdu. Hayvanat bahçesi müdürü Michael Macek yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yıkılmış durumdayız. Bu zor zamanda toplumun desteğini rica ediyoruz. Profesyonel hayvan bakım uzmanlarından oluşan ekibimiz mümkün olan her şeyi yaptı ama Rani'yi kurtaramadık" dedi.Yemek yiyen ve köpeği görmeyen Rani'nin, 'sürüden gelen seslere tepki olarak tedirgin olduğunu' gözlemleyen bakıcıları, yere yığılmadan önce filin değim yerindeyse 'çıldırdığını' açıkladı. Rani'yi hayata döndürmek için yapılan tüm girişimler başarısız olurken, sevimli fil 27 yaşındayken hayata gözlerini yummuş oldu.Otopsi raporu filin önceden kalp rahatsızlıkları olduğunu gösterirken, bunun filin ölümüne katkıda bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231023/dunyanin-en-yasli-kopegi-bobi-hayatini-kaybetti-oldugu-yasla-da-rekora-imza-atti-1076634338.html
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köpek, fil, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, rahatsızlık, kalp damar rahatsızlıkları, hayvan, hayvanat bahçesi
köpek, fil, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, rahatsızlık, kalp damar rahatsızlıkları, hayvan, hayvanat bahçesi
Küçük köpekten korkan fil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
16:26 23.10.2023 (güncellendi: 16:32 23.10.2023) Abone ol
Dünyanın en ünlüsü olarak kabul edilen Louis Hayvanat Bahçesi'nde bir fil, kafeste dolaşan küçük bir köpek tarafından tedirgin olması nedeniyle hayatını kaybetti.
Missouri'de bulunan Louis Hayvanat Bahçesi, küçük bir köpeğin serbest kalarak fillerin yaşam alanının bulunduğu yerde 'halka açık olmayan bir alanda' koşarken görüldüğünü, görevlilerin köpeği yakalamaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu aktarmasının ardından, Rani adlı küçük dişi Asya filinin Cuma günü trajik bir şekilde hayatını kaybettiği duyurdu.
Hayvanat bahçesi müdürü Michael Macek yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yıkılmış durumdayız. Bu zor zamanda toplumun desteğini rica ediyoruz. Profesyonel hayvan bakım uzmanlarından oluşan ekibimiz mümkün olan her şeyi yaptı ama Rani'yi kurtaramadık" dedi.
Yemek yiyen ve köpeği görmeyen Rani'nin, 'sürüden gelen seslere tepki olarak tedirgin olduğunu' gözlemleyen bakıcıları, yere yığılmadan önce filin değim yerindeyse 'çıldırdığını' açıkladı. Rani'yi hayata döndürmek için yapılan tüm girişimler başarısız olurken, sevimli fil 27 yaşındayken hayata gözlerini yummuş oldu.
Otopsi raporu filin önceden kalp rahatsızlıkları olduğunu gösterirken, bunun filin ölümüne katkıda bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.