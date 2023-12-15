https://sputniknews.com.tr/20231215/sahnede-olum-genc-sarkici-aniden-yere-yigildi-kimse-kurtaramadi-1078485582.html
Sahnede ölüm: Genç şarkıcı aniden yere yığıldı, kimse kurtaramadı
Sahnede ölüm: Genç şarkıcı aniden yere yığıldı, kimse kurtaramadı
Brezilya'da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T08:13+0300
2023-12-15T08:13+0300
2023-12-15T08:15+0300
yaşam
şarkıcı
brezilya
kalp krizi
akut kalp krizi
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Brezilya'nın Feira de Santana kentinde bir etkinlikte sahne alan 30 yaşındaki Pedro Henrique, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Gospel türünde şarkılar söyleyen Henrique'nin sahnede dengesini kaybederek sırt üstü yere düştüğü görüldü.Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu ancak Henrique kurtarılamadı. O anlar kameraya yansıdı. Henrique'nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/her-seyi-bilen-adam-nostradamusun-yeni-kehanetleri-endise-yaratti-2024-listesinde-neler-var--1078404209.html
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şarkıcı, brezilya, kalp krizi, akut kalp krizi
şarkıcı, brezilya, kalp krizi, akut kalp krizi
Sahnede ölüm: Genç şarkıcı aniden yere yığıldı, kimse kurtaramadı
08:13 15.12.2023 (güncellendi: 08:15 15.12.2023)
Brezilya'da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.
Brezilya'nın Feira de Santana kentinde bir etkinlikte sahne alan 30 yaşındaki Pedro Henrique, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Gospel türünde şarkılar söyleyen Henrique'nin sahnede dengesini kaybederek sırt üstü yere düştüğü görüldü.
Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu ancak Henrique kurtarılamadı. O anlar kameraya yansıdı. Henrique'nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.