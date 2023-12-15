https://sputniknews.com.tr/20231215/rusya-disisleri-bakanligi-bangladesteki-ayaklanmalar-abd-buyukelcisi-ile-baglantili-1078506867.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki ayaklanmalar ABD Büyükelçisi ile bağlantılı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki ayaklanmalar ABD Büyükelçisi ile bağlantılı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin 7 Ocak seçimlerinden sonra Bangladeş'te Arap Baharı'ndan esinlenen bir senaryoyu hayata geçirebileceğini... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T18:49+0300
2023-12-15T18:49+0300
2023-12-15T18:49+0300
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Bangladeş'teki huzursuzluk ile ABD'nin bu ülkedeki büyükelçisinin kışkırtıcı faaliyetleri arasındaki bağlantıyı not ettiklerini söyledi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan Zaharova açıklamasında şu sözler yer aldı:Gelecek haftalarda Batı'nın istemediği Bangladeş hükümetine karşı yaptırımlar da dahil olmak üzere daha geniş bir baskı uygulanabileceğinden korkmak için ciddi nedenler olduğunu belirtilen açıklama şu sözlerle devam etti:'Washington'un aklını başına toplayıp egemen bir devletin içişlerine bir kez daha kaba bir müdahalede bulunmaktan kaçınması ihtimali çok düşük' denen açıklamada "Dış güçlerin tüm entrikalarına rağmen, Bangladeş'teki iktidar sorununa karar verecek olanın, başka hiç kimse değil, bize dost olan Bangladeş halkı olacağından eminiz" cümlesinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/banglades-agustostaki-brics-zirvesinde-uyelige-kabul-edilmeyi-bekliyoruz-1072495350.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, bangladeş, arap baharı, washington dc
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, bangladeş, arap baharı, washington dc
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki ayaklanmalar ABD Büyükelçisi ile bağlantılı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin 7 Ocak seçimlerinden sonra Bangladeş'te Arap Baharı'ndan esinlenen bir senaryoyu hayata geçirebileceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Bangladeş'teki huzursuzluk ile ABD'nin bu ülkedeki büyükelçisinin kışkırtıcı faaliyetleri arasındaki bağlantıyı not ettiklerini söyledi.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan Zaharova açıklamasında şu sözler yer aldı:
12-13 Aralık tarihlerinde Bangladeş'in bazı bölgelerinde mevcut hükümet karşıtları yolları trafiğe kapattı, otobüsleri yaktı ve polisle çatıştı. Bu olaylar ile Dakka'daki Batılı diplomatik misyonların kışkırtıcı faaliyetleri arasında doğrudan bir bağlantı görüyoruz. Özellikle de ABD Büyükelçisi Peter Haass'ın.
Gelecek haftalarda Batı'nın istemediği Bangladeş hükümetine karşı yaptırımlar da dahil olmak üzere daha geniş bir baskı uygulanabileceğinden korkmak için ciddi nedenler olduğunu belirtilen açıklama şu sözlerle devam etti:
Kilit sektörlerin yanı sıra, 7 Ocak 2024'te yapılacak parlamento seçimlerinde vatandaşların iradesinin demokratik bir şekilde ifade edilmesini engellemekle delil olmaksızın suçlanacak bir dizi yetkili de hedef alınabilir. ABD'nin halk oylamasının sonuçlarından memnun kalmaması halinde, Bangladeş'i 'Arap Baharı' çizgisinde daha da istikrarsızlaştırma girişimleri muhtemeldir.
'Washington'un aklını başına toplayıp egemen bir devletin içişlerine bir kez daha kaba bir müdahalede bulunmaktan kaçınması ihtimali çok düşük' denen açıklamada "Dış güçlerin tüm entrikalarına rağmen, Bangladeş'teki iktidar sorununa karar verecek olanın, başka hiç kimse değil, bize dost olan Bangladeş halkı olacağından eminiz" cümlesinin altı çizildi.