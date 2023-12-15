https://sputniknews.com.tr/20231215/rusya-disisleri-bakanligi-bangladesteki-ayaklanmalar-abd-buyukelcisi-ile-baglantili-1078506867.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki ayaklanmalar ABD Büyükelçisi ile bağlantılı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki ayaklanmalar ABD Büyükelçisi ile bağlantılı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin 7 Ocak seçimlerinden sonra Bangladeş'te Arap Baharı'ndan esinlenen bir senaryoyu hayata geçirebileceğini... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T18:49+0300

2023-12-15T18:49+0300

2023-12-15T18:49+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

bangladeş

arap baharı

washington dc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678717_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_24f3cf9d40b921ff4217ece608390f54.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Bangladeş'teki huzursuzluk ile ABD'nin bu ülkedeki büyükelçisinin kışkırtıcı faaliyetleri arasındaki bağlantıyı not ettiklerini söyledi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan Zaharova açıklamasında şu sözler yer aldı:Gelecek haftalarda Batı'nın istemediği Bangladeş hükümetine karşı yaptırımlar da dahil olmak üzere daha geniş bir baskı uygulanabileceğinden korkmak için ciddi nedenler olduğunu belirtilen açıklama şu sözlerle devam etti:'Washington'un aklını başına toplayıp egemen bir devletin içişlerine bir kez daha kaba bir müdahalede bulunmaktan kaçınması ihtimali çok düşük' denen açıklamada "Dış güçlerin tüm entrikalarına rağmen, Bangladeş'teki iktidar sorununa karar verecek olanın, başka hiç kimse değil, bize dost olan Bangladeş halkı olacağından eminiz" cümlesinin altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20230615/banglades-agustostaki-brics-zirvesinde-uyelige-kabul-edilmeyi-bekliyoruz-1072495350.html

rusya

bangladeş

washington dc

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, bangladeş, arap baharı, washington dc