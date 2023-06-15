https://sputniknews.com.tr/20230615/banglades-agustostaki-brics-zirvesinde-uyelige-kabul-edilmeyi-bekliyoruz-1072495350.html
Bangladeş: Ağustostaki BRICS zirvesinde üyeliğe kabul edilmeyi bekliyoruz
Bangladeş: Ağustostaki BRICS zirvesinde üyeliğe kabul edilmeyi bekliyoruz
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın 2001'de kurduğu BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na (NDB) Eylül 2021'de üye olan Bangladeş, muhtemelen... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:33+0300
2023-06-15T16:33+0300
2023-06-15T16:37+0300
dünya
bangladeş
brics
yeni kalkınma bankası
ndb
üyelik
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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa'nın dün Cenevre'de yaptığı görüşme hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam (AK) Abdul Momen, ülkesinin BRICS'e katılmaya davet edileceğini söyledi.Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın 22 Ağustos'ta Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS zirvesine gideceğini duyuran Momen, üyelik perspektifi için "Böylece finansmanımız için bir başka alan daha açılacak. Paraya ihtiyacımız olduğu için bizim için iyi olacak" dedi. BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası (NDB), Eylül 2021'de Bangladeş'i üyeliğe kabul etmişti.Halihazırda 5 üyesi -Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika- bulunan BRICS, yakın gelecekte 8 üyeyle genişlemeyi planlıyor. Bu kapsamda Bangladeş, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya'ya davet gönderildi. En az 19 ülke BRICS'e katılmakla ilgilendiğini beyan etmiş durumda. 2 Haziran'da Güney Afrika'da düzenlenen BRICS dışişleri bakanları toplantısında, kapsamlı kurumsal gelişim konusu ele alındı. Gelişmekte olan ülkeler, çok taraflı yönetişim ve finans kurumlarındaki reform eksikliğinden duydukları hayal kırıklığı ve Batı'nın Rus mallarını tedarik zincirlerinden kademeli çıkarma çabalarının etkisi nedeniyle BRICS'e giderek daha fazla ilgi gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/eski-cia-danismani-dolarin-hegemonyasinin-cokmeye-baslayacagi-tarihi-acikladi-1072232267.html
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bangladeş, brics, yeni kalkınma bankası, ndb, üyelik
bangladeş, brics, yeni kalkınma bankası, ndb, üyelik
Bangladeş: Ağustostaki BRICS zirvesinde üyeliğe kabul edilmeyi bekliyoruz
16:33 15.06.2023 (güncellendi: 16:37 15.06.2023) Abone ol
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın 2001'de kurduğu BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na (NDB) Eylül 2021'de üye olan Bangladeş, muhtemelen ağustos ayında BRICS üyeliğine kabul edileceğini açıkladı.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa'nın dün Cenevre'de yaptığı görüşme hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam (AK) Abdul Momen, ülkesinin BRICS'e katılmaya davet edileceğini söyledi.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın 22 Ağustos'ta Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS zirvesine gideceğini duyuran Momen, üyelik perspektifi için "Böylece finansmanımız için bir başka alan daha açılacak. Paraya ihtiyacımız olduğu için bizim için iyi olacak" dedi.
BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası (NDB), Eylül 2021'de Bangladeş'i üyeliğe kabul etmişti.
Halihazırda 5 üyesi -Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika- bulunan BRICS, yakın gelecekte 8 üyeyle genişlemeyi planlıyor. Bu kapsamda Bangladeş, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya'ya davet gönderildi.
En az 19 ülke BRICS'e katılmakla ilgilendiğini beyan etmiş durumda. 2 Haziran'da Güney Afrika'da düzenlenen BRICS dışişleri bakanları toplantısında, kapsamlı kurumsal gelişim konusu ele alındı.
Gelişmekte olan ülkeler, çok taraflı yönetişim ve finans kurumlarındaki reform eksikliğinden duydukları hayal kırıklığı ve Batı'nın Rus mallarını tedarik zincirlerinden kademeli çıkarma çabalarının etkisi nedeniyle BRICS'e giderek daha fazla ilgi gösteriyor.