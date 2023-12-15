Rus uzman Yevseyev: ABD Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor

“ABD, Mart 2022'de olduğu gibi şimdi de ateşkesin sağlanmasına ve silahlı çatışmanın durmasına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Bu amaçla ABD, Batı ile birlikte Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ediyor ve bu da silahlı çatışmanın şiddetlenmesine katkıda bulunuyor. Bu, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak görevlerinin ağır bir ihlali. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak onların görevi silahlı çatışmaları kışkırtmak değil, çözümüne katkıda bulunmak.”