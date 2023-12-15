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Rus uzman Yevseyev: ABD Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
Rus uzman Yevseyev: ABD Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mart 2022'de İstanbul’daki müzakereler sırasında Ukrayna’nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T00:43+0300
2023-12-15T00:43+0300
görüş
vladimir yevseyev
moskova
moskova
rusya
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rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev
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Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine engel olan sorunları şöyle değerlendirdi:Rusya için Ukrayna’nın silahsızlandırılması sürecinin eksik kalmasının kabul edilemez olduğunu, çünkü Rusya için tehdit oluşturduğunu kaydeden Yevseyev, “Silahsızlandırma, olası müzakerelerin zorunlu koşulu. Silahsızlandırma, müzakere konusu değilse Rusya, Ukrayna’ya başka hiçbir konuyu görüşmeyecek” yorumunda bulundu.ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının ne zaman biteceğini değerlendiren Yevseyev, “Mevcut ABD idaresi ile hiçbir çözüm mümkün değil. Yani her halükarda bu ABD idaresi varken ve silah tedariki devam ederken çatışma da devam eder” diye ekledi.
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vladimir yevseyev, moskova, moskova, rusya, abd, abd, istanbul, rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev
vladimir yevseyev, moskova, moskova, rusya, abd, abd, istanbul, rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev

Rus uzman Yevseyev: ABD Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor

00:43 15.12.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Tatiana Şuvalova
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mart 2022'de İstanbul’daki müzakereler sırasında Ukrayna’nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığı yönündeki ifadesini değerlendiren Rus uzman Yevseyev, ABD’nin Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasına engel olduğunu belirtti.
Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine engel olan sorunları şöyle değerlendirdi:
“ABD, Mart 2022'de olduğu gibi şimdi de ateşkesin sağlanmasına ve silahlı çatışmanın durmasına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Bu amaçla ABD, Batı ile birlikte Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ediyor ve bu da silahlı çatışmanın şiddetlenmesine katkıda bulunuyor. Bu, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak görevlerinin ağır bir ihlali. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak onların görevi silahlı çatışmaları kışkırtmak değil, çözümüne katkıda bulunmak.”
Rusya için Ukrayna’nın silahsızlandırılması sürecinin eksik kalmasının kabul edilemez olduğunu, çünkü Rusya için tehdit oluşturduğunu kaydeden Yevseyev, “Silahsızlandırma, olası müzakerelerin zorunlu koşulu. Silahsızlandırma, müzakere konusu değilse Rusya, Ukrayna’ya başka hiçbir konuyu görüşmeyecek” yorumunda bulundu.
ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının ne zaman biteceğini değerlendiren Yevseyev, “Mevcut ABD idaresi ile hiçbir çözüm mümkün değil. Yani her halükarda bu ABD idaresi varken ve silah tedariki devam ederken çatışma da devam eder” diye ekledi.
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