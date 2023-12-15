https://sputniknews.com.tr/20231215/rus-disisleri-erivanin-baku-ve-moskova-ile-anlasmalari-engelleyen-eylemlerine-isaret-etti-1078490109.html
Rus Dışişleri Erivan'ın Bakü ve Moskova ile anlaşmaları engelleyen eylemlerine işaret etti
Rus Dışişleri Erivan'ın Bakü ve Moskova ile anlaşmaları engelleyen eylemlerine işaret etti
Dışişleri Bakanlığı Erivan ve Bakü ile yapılan anlaşmaların neden uygulanmadığını açıkladı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:36+0300
2023-12-15T11:36+0300
2023-12-15T11:36+0300
dünya
rus dışişleri
mariya zaharova
ermenistan
azerbaycan
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avrupa birliği
kafkasya
vladimir putin
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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın geçen yıl Prag'da yapılan AB zirvesinde Rusya ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmaların uygulanmasını engellediğini söyledi.Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında Zaharova, "Ekim 2022'de Prag'da AB himayesinde düzenlenen zirvede Ermeni tarafının Karabağ konusundaki tutumunu 180 derece değiştirerek Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu kabul etmesinden ve aynı zamanda -Avrupa Birliği danışmanlarının yönlendirmesiyle- en azından bu bölgedeki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin düzgün bir şekilde sağlanması gerektiğinden bahsetmeyi 'unutmasından' bahsediyoruz" dedi.Zaharova açıklamasında bu kararın Rus barış gücü askerlerinin konuşlandığı bölgedeki durumunu temelden değiştirdiğini belirterek Bakü ve Erivan arasında bir barış anlaşması bulunmaması nedeniyle üçlü anlaşmaları iptal etme girişimlerinin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü böyle bir adımın her şeyden önce Ermenistan için ciddi riskler taşıdığını vurguladı.Zaharova açıklamasında üçlü anlaşmaların Erivan ve Bakü arasında uzlaşma için alternatif bir yol belirterek bu anlaşmaların halen yürürlükte olduğunu dile getirdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Moskova'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin müzakereleri Rusya'nın başkentinde düzenlemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.2022 yılında Erivan ve Bakü, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda ileride yapılabilecek bir barış anlaşmasını görüşmeye başlamıştı. 2022 yılının Mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan'ın Sovyet sınırları içindeki egemenliğini, yani Karabağ ile birlikte tanımaya hazır olduğunu söylemişti. Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin da Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Bakü ve Erivan'ın yıl sonuna kadar bir barış anlaşması imzalayabileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/rusya-ermenistan-azerbaycan-anlasmalari-yururlukte-kaliyor-taraflar-imzalarini-iptal-etmedi-1078480666.html
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rus dışişleri, mariya zaharova, ermenistan, azerbaycan, rusya, abd, avrupa birliği, kafkasya, vladimir putin, paşinyan, ilham aliyev, karabağ
rus dışişleri, mariya zaharova, ermenistan, azerbaycan, rusya, abd, avrupa birliği, kafkasya, vladimir putin, paşinyan, ilham aliyev, karabağ
Rus Dışişleri Erivan'ın Bakü ve Moskova ile anlaşmaları engelleyen eylemlerine işaret etti
Dışişleri Bakanlığı Erivan ve Bakü ile yapılan anlaşmaların neden uygulanmadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın geçen yıl Prag'da yapılan AB zirvesinde Rusya ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmaların uygulanmasını engellediğini söyledi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında Zaharova, "Ekim 2022'de Prag'da AB himayesinde düzenlenen zirvede Ermeni tarafının Karabağ konusundaki tutumunu 180 derece değiştirerek Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu kabul etmesinden ve aynı zamanda -Avrupa Birliği danışmanlarının yönlendirmesiyle- en azından bu bölgedeki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin düzgün bir şekilde sağlanması gerektiğinden bahsetmeyi 'unutmasından' bahsediyoruz" dedi.
Zaharova açıklamasında bu kararın Rus barış gücü askerlerinin konuşlandığı bölgedeki durumunu temelden değiştirdiğini belirterek Bakü ve Erivan arasında bir barış anlaşması bulunmaması nedeniyle üçlü anlaşmaları iptal etme girişimlerinin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü böyle bir adımın her şeyden önce Ermenistan için ciddi riskler taşıdığını vurguladı.
Zaharova açıklamasında üçlü anlaşmaların Erivan ve Bakü arasında uzlaşma için alternatif bir yol belirterek bu anlaşmaların halen yürürlükte olduğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Moskova'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin müzakereleri Rusya'nın başkentinde düzenlemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
2022 yılında Erivan ve Bakü, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda ileride yapılabilecek bir barış anlaşmasını görüşmeye başlamıştı. 2022 yılının Mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan'ın Sovyet sınırları içindeki egemenliğini, yani Karabağ ile birlikte tanımaya hazır olduğunu söylemişti. Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin da Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Bakü ve Erivan'ın yıl sonuna kadar bir barış anlaşması imzalayabileceğini söylemişti.