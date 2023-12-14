https://sputniknews.com.tr/20231214/rusya-ermenistan-azerbaycan-anlasmalari-yururlukte-kaliyor-taraflar-imzalarini-iptal-etmedi-1078480666.html

‘Rusya-Ermenistan-Azerbaycan anlaşmaları yürürlükte kalıyor, taraflar imzalarını iptal etmedi’

‘Rusya-Ermenistan-Azerbaycan anlaşmaları yürürlükte kalıyor, taraflar imzalarını iptal etmedi’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın 2020-2022'ye ilişkin üçlü anlaşmalarının yürürlükte kaldığını, tarafların... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T21:48+0300

2023-12-14T21:48+0300

2023-12-14T21:48+0300

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dağlık karabağ

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan Zaharova’nın açıklamasında, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 2020-2022'de vardıkları üçlü anlaşmaların yürürlükte kaldığı, tarafların imzalarını iptal etmediği kaydedildi.Zaharova, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021, 31 Ekim 2022 tarihli açıklamalarından oluşan üçlü anlaşmalar paketi, Bakü ile Erivan arasında uzlaşmaya yönelik alternatifi olmayan bir yol haritasıdır. Bu anlaşmalar geçerliliğini koruyor, taraflardan hiçbiri imzasını iptal etmedi” ifadelerini kullandı.Bakü ile Erivan arasında barış anlaşmasının bulunmadığı için üçlü anlaşmaları inkar etme girişimlerinin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının bulunmadığı göz önüne alındığında, bu önemli belgeleri inkar etme girişimlerinin son derece tehlikeli olduğu düşüncesindeyiz. Böyle bir adım kaçınılmaz olarak ciddi riskler doğuracaktır, en başta Ermenistan için” vurgusu yapıldı.Bununla birlikte Moskova'nın, Erivan'ın üçlü anlaşmaların uygulanmasını imkansız hale getiren bir dizi eylemine işaret ettiği belirten açıklamada, “Mesele şu ki, Ekim 2022'de Prag'da AB himayesinde yapılan zirvede Ermeni tarafı Karabağ konusundaki tutumunu 180 derece değiştirerek, Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu kabul etti ve bununla birlikte, AB danışmanlarının yönlendirmesiyle bölgedeki Ermeni nüfusunun haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğine değinmeyi bile ‘unuttu’. Bu karar, Rus barış gücü birliğinin konuşlandırıldığı bölgedeki durumu kökten değiştirdi” ifadeleri kullanıldı.Zaharova, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin bir sonraki turunun çok yakın gelecekte Rusya'da düzenlenmesi yönündeki önerimizi teyit ediyoruz” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/azerbaycan-2-askerine-karsilik-32-ermeni-askerini-erivana-teslim-etti-1078428202.html

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