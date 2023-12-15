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Resmi Gazete'de yayınlandı: AYM'den dikkat çeken Taksim'de 1 Mayıs kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı: AYM'den dikkat çeken Taksim'de 1 Mayıs kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesini 'hak ihlali' saydı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
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1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
kutlama
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Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesi nedeniyle gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) başvurusunu değerlendiren AYM’nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.AYM, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna hükmetti. Karar, oy çokluğuyla alındı. Muhterem İnce karşı oy kullandı.Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan 'kötü muamele yasağının ihlal edildiği' iddiasını ise 'açıkça dayanaktan yoksun olduğu' gerekçesiyle reddetti.Kararında, 1977 yılındaki katliama atıfla Taksim'in işçi ve emekçilerin 'ortak hafızası' ve 'sembolik değeri' olduğuna vurgu yapan AYM, meydanın önemine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
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aym, anayasa mahkemesi (aym), taksim, taksim meydanı, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, kutlama, gösteri, karar
aym, anayasa mahkemesi (aym), taksim, taksim meydanı, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, kutlama, gösteri, karar

Resmi Gazete'de yayınlandı: AYM'den dikkat çeken Taksim'de 1 Mayıs kararı

11:30 15.12.2023 (güncellendi: 11:32 15.12.2023)
© AATaksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AA
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesini 'hak ihlali' saydı.
Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesi nedeniyle gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) başvurusunu değerlendiren AYM’nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna hükmetti. Karar, oy çokluğuyla alındı. Muhterem İnce karşı oy kullandı.
Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan 'kötü muamele yasağının ihlal edildiği' iddiasını ise 'açıkça dayanaktan yoksun olduğu' gerekçesiyle reddetti.
Kararında, 1977 yılındaki katliama atıfla Taksim'in işçi ve emekçilerin 'ortak hafızası' ve 'sembolik değeri' olduğuna vurgu yapan AYM, meydanın önemine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
“Bu nedenle işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada olanların dayanışmasının değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır."
Avukat Can Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
TÜRKİYE
AYM'den Can Atalay kararı
13 Aralık, 11:31
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