https://sputniknews.com.tr/20231215/resmi-gazetede-yayinlandi-aymden-dikkat-ceken-taksimde-1-mayis-karari-1078489440.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: AYM'den dikkat çeken Taksim'de 1 Mayıs kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı: AYM'den dikkat çeken Taksim'de 1 Mayıs kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesini 'hak ihlali' saydı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:30+0300
2023-12-15T11:30+0300
2023-12-15T11:32+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
taksim
taksim meydanı
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
kutlama
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Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesi nedeniyle gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) başvurusunu değerlendiren AYM’nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.AYM, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna hükmetti. Karar, oy çokluğuyla alındı. Muhterem İnce karşı oy kullandı.Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan 'kötü muamele yasağının ihlal edildiği' iddiasını ise 'açıkça dayanaktan yoksun olduğu' gerekçesiyle reddetti.Kararında, 1977 yılındaki katliama atıfla Taksim'in işçi ve emekçilerin 'ortak hafızası' ve 'sembolik değeri' olduğuna vurgu yapan AYM, meydanın önemine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
https://sputniknews.com.tr/20231213/aymden-can-atalay-karari-1078401048.html
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aym, anayasa mahkemesi (aym), taksim, taksim meydanı, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, kutlama, gösteri, karar
aym, anayasa mahkemesi (aym), taksim, taksim meydanı, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, kutlama, gösteri, karar
Resmi Gazete'de yayınlandı: AYM'den dikkat çeken Taksim'de 1 Mayıs kararı
11:30 15.12.2023 (güncellendi: 11:32 15.12.2023)
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesini 'hak ihlali' saydı.
Anayasa Mahkemesi
, 1 Mayıs
'ın Taksim Meydanı
'nda kutlanmasının engellenmesi nedeniyle gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK)
başvurusunu değerlendiren AYM’nin
kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi"
olduğuna hükmetti. Karar, oy çokluğuyla alındı. Muhterem İnce
karşı oy kullandı.
Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan 'kötü muamele yasağının ihlal edildiği' iddiasını ise 'açıkça dayanaktan yoksun olduğu' gerekçesiyle reddetti.
Kararında, 1977
yılındaki katliama atıfla Taksim'in
işçi ve emekçilerin 'ortak hafızası' ve 'sembolik değeri' olduğuna vurgu yapan AYM
, meydanın önemine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
“Bu nedenle işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada olanların dayanışmasının değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır."