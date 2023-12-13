https://sputniknews.com.tr/20231213/aymden-can-atalay-karari-1078401048.html
AYM'den Can Atalay kararı
AYM'den Can Atalay kararı
AYM, Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T11:31+0300
2023-12-13T11:31+0300
2023-12-13T11:58+0300
türkiye
can atalay
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AYM Birinci Bölümü, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kurulu'na sevk etti.Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231207/anayasa-mahkemesi-can-atalay-ile-ilgili-basvuruyu-gundemine-aldi-1078194619.html
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can atalay, aym
AYM'den Can Atalay kararı
11:31 13.12.2023 (güncellendi: 11:58 13.12.2023)
AYM, Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.
AYM Birinci Bölümü, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kurulu'na sevk etti.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.