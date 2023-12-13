https://sputniknews.com.tr/20231213/aymden-can-atalay-karari-1078401048.html

AYM'den Can Atalay kararı

AYM'den Can Atalay kararı

AYM, Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

can atalay

aym

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AYM Birinci Bölümü, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kurulu'na sevk etti.Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231207/anayasa-mahkemesi-can-atalay-ile-ilgili-basvuruyu-gundemine-aldi-1078194619.html

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can atalay, aym