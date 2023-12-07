https://sputniknews.com.tr/20231207/anayasa-mahkemesi-can-atalay-ile-ilgili-basvuruyu-gundemine-aldi-1078194619.html
Anayasa Mahkemesi Can Atalay ile ilgili başvuruyu gündemine aldı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay ile ilgili başvuruyu gündemine aldı
Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T17:50+0300
2023-12-07T17:50+0300
2023-12-07T17:50+0300
türkiye
can atalay
anayasa mahkemesi
başvuru
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Can Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulundu.Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürüldü.Yüksek Mahkeme, ikinci başvuruyu, 13 Aralık'taki bölüm toplantısı gündemine aldı.Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması"nı gerekli görürse başvuruyu Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevk edebilecek.Daha önceki ihlal kararına uyulmamıştıGezi Parkı davası hükümlüsü olan ve 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın avukatları, 'müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunmuş, Mahkeme, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/can-atalay-hakkinda-yapilan-itiraz-sonuclandi-1077592507.html
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can atalay kimdir, can atalay nedne hapiste, can atalay aslen nereli, can atalay anayasa mahkemesi
can atalay kimdir, can atalay nedne hapiste, can atalay aslen nereli, can atalay anayasa mahkemesi
Anayasa Mahkemesi Can Atalay ile ilgili başvuruyu gündemine aldı
Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta görüşecek.
Can Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulundu.
Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürüldü.
Yüksek Mahkeme, ikinci başvuruyu, 13 Aralık'taki bölüm toplantısı gündemine aldı.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması"nı gerekli görürse başvuruyu Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevk edebilecek.
Daha önceki ihlal kararına uyulmamıştı
Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın avukatları, 'müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.
Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunmuş, Mahkeme, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.