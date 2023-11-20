https://sputniknews.com.tr/20231120/can-atalay-hakkinda-yapilan-itiraz-sonuclandi-1077592507.html

Can Atalay hakkında yapılan itiraz sonuçlandı

Can Atalay hakkında yapılan itiraz sonuçlandı

Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Atalay hakkındaki Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T18:02+0300

2023-11-20T18:02+0300

2023-11-20T18:07+0300

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yargıtay

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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına yapılan itirazda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi. Daire, itirazla ilgili 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti. Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesi'nce verilen kararın 'itiraz yolu açık bir karar olmadığı' belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi. Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-tunctan-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1076956757.html

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