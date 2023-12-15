https://sputniknews.com.tr/20231215/putin-baskanlik-secimlerine-disaridan-her-turlu-mudahalenin-onu-alinacak-1078513312.html

Putin: Başkanlık seçimlerine dışarıdan her türlü müdahalenin önü alınacak

Putin: Başkanlık seçimlerine dışarıdan her türlü müdahalenin önü alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki seçim kampanyasında her şeyin yasalara uygun yapılması gerektiğini, dışarıdan her türlü müdahalenin önünün... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T23:09+0300

2023-12-15T23:09+0300

2023-12-16T00:37+0300

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Rusya lideri Putin, parlamentonun alt kanadı Duma’nın yöneticileriyle görüşmede, “Önümüzde seçim kampanyası var. Birkaç temel hususun belirlenmesi gerekiyor. Öncelikle her şey, rekabet temelinde ve Rusya Federasyonu kanunlarına tam uygunluk şekilde yapılmalı” ifadesini kullandı.Seçimlere müdahaleden sorumlu olanların cezalandırılacağını kaydeden Putin, “Rusya’nın iç işlerine yapılacak her türlü müdahale, Rusya Federasyonu yasalarına uygun sert şekilde önü kesilecek” dedi.‘Rusya’da tek iktidar kaynağı halk’Vladimir Putin, “Halkımızın özgürlüğünü, egemenliğini ve kendi geleceğini kendi seçme hakkını savunacağız. Ülkemizde iktidarın tek kaynağı yalnızca ve yalnızca Rusya halkı” diye kaydetti.Parlamento yöneticilerine, sergiledikleri konsolide duruştan dolayı teşekkür eden Rusya lideri, “Tüm fraksiyonların temsilcileri tek cephe hareket ediyorlar. Burada askeri terim kullanabiliriz, çünkü herkes Rusya’nın ulusal çıkarlarını savunuyor” ifadesini kullandı.Milletvekillerinin, “en kilit, belirleyici, dönüm noktası olan anlarda gerçek birlik ve vatanseverlik sergilediğini ve aslında seçmenlerinin iradesini yansıttıklarını” söyleyen Putin, “Bu, Kırım ve Sivastopol’ün yeniden Rusya’yla birleştiği 2014’te de öyleydi, kurtarılan tarihi topraklarımız Donbass ile Novorossiya’nın tekrar Rusya’nın birer ayrılmaz parçaları haline geldikleri 2022’de de öyle” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/putinden-bir-ilk-tum-gozler-vladimir-putinle-yilin-sonuclari-programinda-1078447942.html

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