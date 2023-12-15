https://sputniknews.com.tr/20231215/polonyali-ureticiler-ukrayna-sekerine-ambargo-uygulanmasini-talep-etti-1078500379.html

Polonyalı üreticiler Ukrayna şekerine ambargo uygulanmasını talep etti

Polonyalı üreticiler Ukrayna şekerine ambargo uygulanmasını talep etti

Polonyalı şeker pancarı üreticileri hükümetten Ukrayna'dan şekere ambargo uygulanmasını talep etti. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T15:53+0300

2023-12-15T15:53+0300

2023-12-15T15:53+0300

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Polonya’da yayın yapan RMF FM radyosunun haberine göre, şeker pancarı üreticileri Polonya'nın yeni Tarım Bakanı Czeslaw Sekierski'ye Ukrayna'dan şeker tedarikini yasaklaması çağrısında bulundu.Haberde, Ulusal Şeker Pancarı Üreticileri Birliği’nin “Polonya'nın Ukrayna'dan şeker ithalatına derhal ambargo uygulaması gerekiyor” şeklindeki açıklamasına yer verildi. Ulusal Şeker Pancarı Üreticileri Birliği’nin ayrıca, tarım bakanından ‘AB'nin, Ukrayna'dan şeker için AB pazarına sınırsız erişime’ izin veren kuralların kaldırılmasını sağlayacak önlemler almalarını ve başlangıçtaki 20.070 tonluk kotayı geri getirmelerini istediği belirtildi.Ukrayna'dan tarım ürünlerinin gümrüksüz ve sınırsız ithalatına izin veren AB kararlarının genişletilmesine karşı çıkan kuruluş, Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan diğer ülkelerde şeker fiyatlarında düşüş kaydedildiğine dikkat çekti.Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin gümrük vergileri ve kotaların geçici olarak askıya alınmasının ardından, Ukrayna'dan AB'ye şeker ithalatında birkaç katlık yüksek artış gözlemlendi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-abnin-ukrayna-moldova-ve-gurcistanin-uyeligine-dair-kararlar-siyasi-saikli-1078499263.html

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