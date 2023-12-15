https://sputniknews.com.tr/20231215/ozdag-huda-para-randevu-veren-iyi-partinin-zafer-partisine-de-randevu-verecegini-tahmin-ediyoruz-1078498746.html

Özdağ: HÜDA PAR'a randevu veren İYİ Parti'nin Zafer Partisi'ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz

Özdağ: HÜDA PAR'a randevu veren İYİ Parti'nin Zafer Partisi'ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak Türk milletinin menfaatlerini her türlü kişisel gururun üzerinde tutarak siyaset yapıyoruz. HÜDA... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T14:49+0300

2023-12-15T14:49+0300

2023-12-15T14:49+0300

politika

ümit özdağ

zafer partisi

iyi parti

meral akşener

şeyh said

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Özdağ, Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin oylarının anketlerde yükseldiğini söyledi.Bu yükselişin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleştiğini belirten Özdağ, "Ancak İç Anadolu'da, Karadeniz'de oylarımız seçimlerden bu yana stabil seyrediyor. Onun için bu bölgelerde de seçim öncesinde hem adaylarımızı tanıtmak hem de oy grafiğimizi yukarı çekmek üzere yoğun çalışma temposuna giriyoruz." diye konuştu.Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Sait" adının verilmesini eleştiren Özdağ, bu konuyu her platformda gündemde tutacaklarını dile getirdi.Yerel seçim öncesinde ittifak arayışlarıyla ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Özdağ, şunları kaydetti:Özdağ, büyükşehirlerde iddialı isimlerle yerel seçimlere gireceklerini, tüm il ve ilçelerde de aday çıkarmayı istediklerini anlattı.Bir gazetecinin, CHP ile yerel seçimde işbirliği düşünüp düşünmediği yönündeki sorusu üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20231207/diyarbakir-buyuksehir-belediyesi-yeni-bulvara-seyh-sait-ismini-verdi-tepkiler-ardi-ardina-geldi-1078168796.html

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ümit özdağ, zafer partisi, iyi parti, meral akşener, şeyh said