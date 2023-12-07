https://sputniknews.com.tr/20231207/diyarbakir-buyuksehir-belediyesi-yeni-bulvara-seyh-sait-ismini-verdi-tepkiler-ardi-ardina-geldi-1078168796.html

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni bulvara 'Şeyh Sait' ismini verdi: Tepkiler ardı ardına geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni bulvara 'Şeyh Sait' ismini verdi: Tepkiler ardı ardına geldi

Diyarbakır'da yapılan yola Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şeyh Sait' isminin verilmesi tartışma yarattı. Belediyenin resmi Twitter (X) hesabından yapılan... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T12:08+0300

2023-12-07T12:08+0300

2023-12-07T12:08+0300

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Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak olan 12 kilometre uzunluğundaki yolun ismi tartışma yarattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çevre yoluna, ‘Şeyh Sait Bulvarı' isminin verildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin bir bulvarı, Cumhuriyet karşıtı Şeyh Sait'in ismiyle adlandırması, sosyal medya platformlarında gündem oldu.Kararın açıklanmasından sonra Ümit Özdağ ve Vatan Partisi ile İYİ Parti'den de olaya tepkiler geldi. Yerel kaynakların aktardığına göre bölge halkından da şikayet dilekçeleri belediyeye ulaştırılıyor.Özdağ: Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğizZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları ifade etti:Bakan Yerlikaya'ya çağrı: 'Bu rezil durumu seyretmeyiniz'27. Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şunları aktardı:'İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz'Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, "İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz. PKK ne ise Şeyh Sait odur. Şeyh Sait'in adı yollara verilirse, yoldan çıkılır. Bölücülük hortlar" dedi.

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