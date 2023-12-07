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https://sputniknews.com.tr/20231207/diyarbakir-buyuksehir-belediyesi-yeni-bulvara-seyh-sait-ismini-verdi-tepkiler-ardi-ardina-geldi-1078168796.html
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni bulvara 'Şeyh Sait' ismini verdi: Tepkiler ardı ardına geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni bulvara 'Şeyh Sait' ismini verdi: Tepkiler ardı ardına geldi
Diyarbakır'da yapılan yola Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şeyh Sait' isminin verilmesi tartışma yarattı. Belediyenin resmi Twitter (X) hesabından yapılan... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:08+0300
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Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak olan 12 kilometre uzunluğundaki yolun ismi tartışma yarattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çevre yoluna, ‘Şeyh Sait Bulvarı' isminin verildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin bir bulvarı, Cumhuriyet karşıtı Şeyh Sait'in ismiyle adlandırması, sosyal medya platformlarında gündem oldu.Kararın açıklanmasından sonra Ümit Özdağ ve Vatan Partisi ile İYİ Parti'den de olaya tepkiler geldi. Yerel kaynakların aktardığına göre bölge halkından da şikayet dilekçeleri belediyeye ulaştırılıyor.Özdağ: Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğizZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları ifade etti:Bakan Yerlikaya'ya çağrı: 'Bu rezil durumu seyretmeyiniz'27. Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şunları aktardı:'İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz'Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, "İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz. PKK ne ise Şeyh Sait odur. Şeyh Sait'in adı yollara verilirse, yoldan çıkılır. Bölücülük hortlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/almanyayi-karistiran-turk-interpol-devreyegirdi-1078160363.html
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diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır valiliği, şeyh said, isim
diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır valiliği, şeyh said, isim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni bulvara 'Şeyh Sait' ismini verdi: Tepkiler ardı ardına geldi

12:08 07.12.2023
© AA / Ahmet KaplanDiyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA / Ahmet Kaplan
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Diyarbakır'da yapılan yola Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şeyh Sait' isminin verilmesi tartışma yarattı. Belediyenin resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda, "Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın yapım çalışmalarına başladık" denildi.
Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak olan 12 kilometre uzunluğundaki yolun ismi tartışma yarattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çevre yoluna, ‘Şeyh Sait Bulvarı' isminin verildiğini duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi'nin bir bulvarı, Cumhuriyet karşıtı Şeyh Sait'in ismiyle adlandırması, sosyal medya platformlarında gündem oldu.
Kararın açıklanmasından sonra Ümit Özdağ ve Vatan Partisi ile İYİ Parti'den de olaya tepkiler geldi. Yerel kaynakların aktardığına göre bölge halkından da şikayet dilekçeleri belediyeye ulaştırılıyor.

Özdağ: Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları ifade etti:
"Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali, Diyarbakır’da Şeyh Sait Bulvarı inşa ediyor. Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan haininin ismini asıldığı şehirde inşa ettiği bulvara verir? Madem Şeyh Sait bulvarı yapacaktınız neden kayyum atadınız? HDP’de yapardı Şeyh Sait bulvarını. Siz yapmaya devam edin. Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz."

Bakan Yerlikaya'ya çağrı: 'Bu rezil durumu seyretmeyiniz'

27. Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şunları aktardı:
"Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya bu rezil durumu seyretmeyiniz."

'İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, "İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz. PKK ne ise Şeyh Sait odur. Şeyh Sait'in adı yollara verilirse, yoldan çıkılır. Bölücülük hortlar" dedi.
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