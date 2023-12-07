https://sputniknews.com.tr/20231207/almanyayi-karistiran-turk-interpol-devreyegirdi-1078160363.html

Almanya'yı 'karıştıran' Türk: İnterpol devreye girdi

Almanya'yı 'karıştıran' Türk: İnterpol devreye girdi

Almanya'da paravan şirketler kurarak sahte faturalar kesip maliyeyi 45 milyon euro dolandıran 44 yaşındaki Orhan Ünal isimli Türk her yerde aranıyor. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T09:27+0300

2023-12-07T09:27+0300

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yaşam

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türk

interpol

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Almanya'nın Frankfurt, Mannheim, Darmsadt ve Offenbach kentlerinde, paravan şirketler kurarak, sahte faturayla 45 milyon euro toplayan Orhan Ünal isimli şahıs, iki yıldır polis tarafından bulunamıyor.KDV’lerini bile ödemediAlman polisi, Ünal’ın paralarla Türkiye’ye kaçtığından şüpheleniyor. 44 yaşındaki Ünal’ın, 2015 ile 2019 yılları arasında 41 ayrı olayda, suç örgütüyle birlikte şirketler kurduğu, maşa olarak kullandığı kişiler adına şirketler açtığı, buralarda genel müdürlük yaptığı, tüm para hareketlerini, banka hesaplarını denetlediği belirtildi.Orhan Ünal’ın bu şirketler üzerinden sahte faturalar düzenleyerek, haksız gelir elde ettiği, ayrıca KDV’lerini bile ödemediği belirtildi.Darmstadt Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılından beri Orhan Önal’ı her yerde didik didik arıyor.Arama kaydı güncellendi ve Interpol'e de bildirildi. Türkçe ve Almanca olarak aramalarını yoğunlaştıran polis, Orhan Ünal’ın yerini bilenlerin 0049- 611 5515666 numarayı aramasını istedi.Almanca veya İngilizce olarak bilgi verilmesi rica edilirken, diğer çete üyelerinin bir kısmının yakalandığı belirtiliyor.

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almanya, interpol, türkiye, türk, interpol, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık