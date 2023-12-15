https://sputniknews.com.tr/20231215/ofsi-ingiltere-rus-bankacilik-sektorunun-yuzde-90ina-yaptirim-getirdi-1078484001.html

OFSI: İngiltere, Rus bankacılık sektörünün yüzde 90’ına yaptırım getirdi

OFSI: İngiltere, Rus bankacılık sektörünün yüzde 90’ına yaptırım getirdi

İngiltere Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi’nin (OFSI) 2022-2023 mali raporuna göre, Rusya’nın bankacılık sektörünün yüzde 90’dan fazlasına yaptırım uygulanıyor. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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İngiltere Hükümeti’nin internet sitesinde yayınlanan raporda, “İngiltere, Rusya Merkez Bankası ve Rusya Hazine Bakanlığı’na yaptırım uygulayarak Rusya’nın finans sisteminin kalbine darbe indirdi. Diğer bankalarla birlikte Rus bankacılık sektörünün yüzde 90’ından fazlası yaptırımlara maruz kaldı” ifadesine yer verildi.Rusya, Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başlatınca Batı, Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Bu yaptırımlar, Avrupa ve ABD’de lojistik zincirlerin bozulmasına yol açarken yakıt ve gıda fiyatlarında ani artış yaşanmıştı. Batı ülkelerinde birçok politikacı ve uzman, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğunu defalarca dile getirmişti.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini belirtmişti. Putin’in sözlerine göre, Batı’nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek. Rusya yönetimi defalarca Batı’nın oluşturduğu tüm sorunları aşacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/ingiltere-asirilik-yanlisi-israilli-yerlesimcilere-seyahat-yasagi-getirdi-1078462636.html

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