https://sputniknews.com.tr/20231214/ingiltere-asirilik-yanlisi-israilli-yerlesimcilere-seyahat-yasagi-getirdi-1078462636.html
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T13:41+0300
2023-12-14T13:41+0300
2023-12-14T13:41+0300
israil- filistin çatışması
ingiltere
birleşik krallık
david cameron
yahudi yerleşimciler
seyahat yasağı
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada İngiltere'nin aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde yaşayan silahlı İsrailliler tarafından uygulanan şiddet, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana keskin bir artış göstermişti"Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alıp öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İsrail, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atmalıdır" diyen Cameron, İngiltere'nin 'bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlar için bir yuva olamayacağını' sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/eski-ingiltere-basbakani-david-cameron-yeni-disisleri-bakani-oldu-siyasi-kariyeri-nasil-degisti-1077340477.html
ingiltere
birleşik krallık
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ingiltere, birleşik krallık, david cameron, yahudi yerleşimciler, seyahat yasağı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria
ingiltere, birleşik krallık, david cameron, yahudi yerleşimciler, seyahat yasağı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada İngiltere'nin aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.
Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde yaşayan silahlı İsrailliler tarafından uygulanan şiddet, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana keskin bir artış göstermişti
"Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alıp öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İsrail, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atmalıdır" diyen Cameron, İngiltere'nin 'bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlar için bir yuva olamayacağını' sözlerine ekledi.