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CANLI YAYIN | Putin: Türkiye'yle ekonomik ilişkiler harika bir şekilde gelişiyor
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/ingiltere-asirilik-yanlisi-israilli-yerlesimcilere-seyahat-yasagi-getirdi-1078462636.html
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi
İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
ingiltere
birleşik krallık
david cameron
yahudi yerleşimciler
seyahat yasağı
israil
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada İngiltere'nin aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde yaşayan silahlı İsrailliler tarafından uygulanan şiddet, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana keskin bir artış göstermişti"Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alıp öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İsrail, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atmalıdır" diyen Cameron, İngiltere'nin 'bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlar için bir yuva olamayacağını' sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/eski-ingiltere-basbakani-david-cameron-yeni-disisleri-bakani-oldu-siyasi-kariyeri-nasil-degisti-1077340477.html
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ingiltere, birleşik krallık, david cameron, yahudi yerleşimciler, seyahat yasağı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria
ingiltere, birleşik krallık, david cameron, yahudi yerleşimciler, seyahat yasağı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria

İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi

13:41 14.12.2023
© AP Photo / Kin Cheungİngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Kin Cheung
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İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada İngiltere'nin aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.
Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde yaşayan silahlı İsrailliler tarafından uygulanan şiddet, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana keskin bir artış göstermişti
"Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alıp öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İsrail, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atmalıdır" diyen Cameron, İngiltere'nin 'bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlar için bir yuva olamayacağını' sözlerine ekledi.
İngiltere Başbakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
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