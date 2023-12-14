https://sputniknews.com.tr/20231214/ingiltere-asirilik-yanlisi-israilli-yerlesimcilere-seyahat-yasagi-getirdi-1078462636.html

İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi

İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi

İngiltere aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T13:41+0300

2023-12-14T13:41+0300

2023-12-14T13:41+0300

israil- filistin çatışması

ingiltere

birleşik krallık

david cameron

yahudi yerleşimciler

seyahat yasağı

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada İngiltere'nin aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde yaşayan silahlı İsrailliler tarafından uygulanan şiddet, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana keskin bir artış göstermişti"Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alıp öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İsrail, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atmalıdır" diyen Cameron, İngiltere'nin 'bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlar için bir yuva olamayacağını' sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/eski-ingiltere-basbakani-david-cameron-yeni-disisleri-bakani-oldu-siyasi-kariyeri-nasil-degisti-1077340477.html

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ingiltere, birleşik krallık, david cameron, yahudi yerleşimciler, seyahat yasağı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria