Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, yeni Dışişleri Bakanı oldu: Siyasi kariyeri nasıl değişti?

Türkiye
SON DAKİKA | Atatürk’e hakaret eden dönerci, 'verem hastalığı tedavisi gördüğü gerekçesiyle' serbest bırakıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
09:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
09:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı Rusya ile barış planını tartışıyor
09:27
1 dk
SESLİ HABER
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz
09:36
1 dk
SESLİ HABER
İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı
09:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
09:55
3 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
10:19
2 dk
SESLİ HABER
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
10:38
1 dk
SESLİ HABER
Çin lideri: Taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
10:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
10:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
11:11
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
11:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan itiraf: Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor
11:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
12:13
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
12:40
1 dk
SESLİ HABER
Philippot: Von der Leyen, Fransa'nın ölmesini istiyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Demirel: “İçimizdeki o bilge ses, kendimizin en bilge tarafı ve versiyonu”
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü yazar Murat Gülsoy: 'Edebiyat aracılığıyla diğer sanatların keskinliğine varabiliyoruz'
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör: Avrupa'da duvarlar köprülerden daha fazla talep görüyor
18:14
1 dk
SESLİ HABER
IMF: İsrail-Gazze çatışması küresel ekonomiye yönelik risk taşıyor
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
18:31
1 dk
SESLİ HABER
Miting yapan Biden'a Gazze tepkisi: 'Joe'nun soykırımı'
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
18:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
18:56
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Ukrayna, İstanbul'da barış anlaşması imzalamayı ABD talimatıyla reddetti
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Batı'ya net mesaj
19:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
19:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ryabkov: ‘Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu’
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Gazzeli yetkili: ‘İsrailliler yaşayabilir her şeyi yok etmek istiyor’
20:26
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Fransa hükümeti tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye nükleer güç santrali
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan İsrail'e ‘nükleer silah’ tepkisi: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
21:32
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
21:40
3 dk
SESLİ HABER
Putin: Rusya ve Kazakistan, ulusal para birimleriyle ticareti genişletiyor
21:55
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
22:09
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu’ndan Rusya’ya karşı yaptırıma tepki: 'Bu kadarı da aşırı'
22:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
22:50
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
23:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
23:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
23:26
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
23:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada giderek artan uçak talebi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarında kazanan biz miyiz devlet mi?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'de zeytinyağı üretimi ve tüketimi
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231113/eski-ingiltere-basbakani-david-cameron-yeni-disisleri-bakani-oldu-siyasi-kariyeri-nasil-degisti-1077340477.html
Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, yeni Dışişleri Bakanı oldu: Siyasi kariyeri nasıl değişti?
Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, yeni Dışişleri Bakanı oldu: Siyasi kariyeri nasıl değişti?
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Cameron'un Dışişleri Bakanı olarak atandığını doğruladı. Peki David Cameron kimdir, daha önceki görevleri nelerdi? 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T14:33+0300
2023-11-13T14:33+0300
dünya
david cameron
ingiltere
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
istifa
muhafazakar parti
muhafazakar parti (ingiltere)
filistin
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101537/57/1015375753_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_35127b3d32b2a125b0d385d39624de4a.jpg
Muhafazakar Parti'yi 13 yıl sonra iktidara taşıyan ve 2010-2016 yılları arası başbakanlık yapan David Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının kararlaştırıldığı Brexit referandumu sonrası istifa etmişti.Cameron, göreve getirilmesi sonrası sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı mesajda, "7 yıldır ön saflarda siyaset yapmıyor olsam da, 11 yıl Muhafazakar Parti lideri ve 6 yıl Başbakan olarak edindiğim deneyimin Başbakan'a yardımcı olmama yardımcı olacağını umuyorum" dedi. Cameron, 'bazı bireysel kararlarınaa katılmamış' olsa da, Başbakan Subak'ın "güçlü ve yetenekli" bir lider olduğunu da sözlerine ekledi.David Cameron kimdir?Soyu Kraliçe Victoria'nın amcası IV. William'ın kızı Erroll Kontesi Elizabeth Hay'a dayanan David Cameron 1966 yılında Londra'nın Berkshire bölgesinde doğdu. Eton Koleji'nde orta öğrenimini gördükten sonra Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı.David Cameron'ın siyasi kariyeriMezun olduktan sonra Muhafazakar Parti'nin Araştırma Bölümü'nde 1988-1993 yılları arasında çalıştı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda özel danışman olarak görev aldı.2001 yılında yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti'den Witney bölgesi milletvekili seçilerek parlamentoya ilk kez adım attı. Avam Kamarası Sosyal İşler Komitesi üyeliğinde bulundu. 2003 yılı Haziran ayında gölge hükûmette eğitim bakanlığına getirildi. Aynı yıl Aralık ayında Muhafazakâr Parti Genel Başkan Yardımcısı seçildi. 2005 yılı seçimleri sonrası gölge hükûmette Eğitim Bakanı oldu.6 Aralık 2005 tarihinde Michael Howard'ın istifasıyla boşalan parti genel başkanlığına büyük oranda oy alarak seçildi. Bu tarihten sonra Ana Muhalefet Partisi Lideri sıfatını kazandı.5 yıl süreyle önce Başbakan Tony Blair ve sonra Başbakan Gordon Brown hükümetleri karşısında muhalefet eden ve değişim vadeden Cameron, 6 Mayıs 2010 tarihinde yapılan seçimler sonrası partisini 307 milletvekiliyle birinci olarak hükümet kurma pozisyonuna getirdi. Ancak tek başına hükûmet etme çoğunluğuna sahip olmadığı için Liberal Demokratlar ile koalisyon görüşmelerine başlayan Cameron 11 Mayıs 2010 tarihinde Kraliçe II. Elizabeth'den başbakanlık görevini aldı. Böylece Cameron hem son 200 yıldır seçilen en genç başbakan oldu, hem de 1945 yılından sonra ilk kez koalisyon hükûmetini oluşturan isim oldu.David Cameron'ın başbakanlık dönemiBaşbakan olduktan sonra 2008 ekonomik krizi sonrasında Euro Bölgesi’ndeki borç krizine yönelik politikalarından dolayı eleştirildi. Aralık 2011'de sıkı bütçe disiplini ile mali anlaşmayı öngören ve 26 Avrupa Birliği üyesi tarafından kabul edilen tasarıyı, ülkenin çıkarlarına uymamasını gerekçe göstererek kabul etmedi. Cameron, 27 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında "Gazze açık hava hapishanesi olarak kalamaz" dedi.Cameron döneminde eşcinsel çiftlere resmi ve dini nikah kıyılmasına imkan veren tasarı, Avam Kamarası'ndan geçti. Cameron bu tasarının kabul edilmesinden yana olan kişilerden biri oldu. 2014 yılında İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını öngören referandumda "Birlikte Daha İyiyiz" sloganı ile İskoçya'nın ayrılmaması gerektiğini savundu.Yapılan bu referandum sonucunda ise İskoçya birlikten ayrılmadı2014 yılı nisan aylarında ise kendisinin "Hristiyan bir ülkeyiz" şeklindeki sözleri İngiltere'de 50'den fazla aydın tarafından eleştirildi.Cameron, 2015 yılındaki seçimleri kazanması halinde ülkenin AB üyesi olarak kalıp kalmaması konusunda referandum yapacağı sözünü verdi. 7 Mayıs 2015 tarihinde Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidar seçildi. Daha sonra ise ülkenin AB üyeliği konusunda 23 Haziran tarihinde referanduma gideceğini açıkladı.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliği referandumu konusunda ülkenin birlikten çıkmaması konusunda çalışmalar ve kampanyalar yaptı. Panama Belgeleri'nde babasının vergi kaçırdığı iddiaları ortaya çıktı. Panama belgelerindeki iddiaların Cameron'la bağlantısı; babasının vergi kaçakçılığı yaptığı şirketlerde payının olması yönündeydi. Cameron, önce iddialarla bağlantısını inkar edip daha sonra ise kabul etti. Yaşanan bu süreç için de "Bu durumu daha iyi idare edebilirdim" ifadesini kullandı. Göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik alınacak önlemleri anlattığı bir konuşmasında halktan kaçak göçmen olduğunu düşündüğü kişileri ihbar etmelerini istemiştir.Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı toplantısında 2. Elizabeth'le yaptığı bir sohbette Nijerya ve Afganistan’ı 'müthiş derecede fazla yolsuzluk yapılan' ülkeler olarak tanımladı.Çok kültürlülüğün başarısızlıkla sonuçlandığını da dile getiren Cameron, bu konuda İngiliz Müslümaların eleştirilerine maruz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barack Obama, Libya'da Muammer Kaddafi iktidarını deviren askeri müdahalenin başarıya ulaştığını fakat Libya'daki genel durumun İngiltere ve Avrupa ülkelerinin daha sonraki süreçteki tutumları nedeniyle bu hale geldiğini niteledi ve 'Cameron'ın dikkatinin dağıldığını' ifade etti. David Cameron yaptığı bir açıklama ile Müslüman kadınların toplumun diğer kesimlerinden ayrılması ve radikal düşüncelerin etkisine girmelerini önlemek amacıyla kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. İngiltere hükûmetinin bu nedenle İngilizce derslerine 20 milyon sterlin ayırmayı planladığı da açıklandı. Konu hakkındaki Cameron'un diğer bir görüşü ise "Burası İngiltere, bu ülkede kadınlar nasıl yaşayacaklarını seçmekte özgürdür" ifadeleri oldu.Filistin için politikası neydi?Birleşik Krallık'ta geniş yankı bulan bu ifadeler için Independent, Cameron’un Türkiye ziyaretiyle İsrail’e karşı bir savaş başlattığını açıklarken, Financial Times ise Britanyalı Başbakan'ın yorumuyla Ankara’da alkışlar aldığını yazdı. Yaptığı Pakistan ziyaretinde ise "İngiltere dünyadaki pek çok sorunun arkasında" ifadelerini kullandı. Cameron, Oxford Üniversitesi'ni de çok az sayıda siyahi öğrenci almakla eleştirdi. David Cameron, Filistin'in devlet olarak tanınıp tanınmayacağı konusunda yapılacak meclis oylamasındaki sonucun ülkesinin Filistin politikasını değiştirmeyeceğini açıkladı. Avam Kamarası'nda yapılan oylamada ise Filistin devlet olarak tanınmasını içeren tasarı kabul edildi ve böylelikle Filistin, İngiliz parlamentosunca devlet olarak tanınmış oldu.Eski bakan Filistin için yürüyüş düzenleyenlere 'çete' demesinin ardından görevinden alındı9 Kasım'da Times gazetesinde yayımlanan makalesi ardından Suella Braverman üzerindeki istifa baskıları ve Sunak'ın onu görevden alması çağrıları artmıştı.Braverman makalede, İngiltere’deki Filistin yanlısı protesto gösterilerini eleştirmiş, bunun 'rahatsız edici şekilde Kuzey İrlanda'da yaşananları hatırlattığını' savunmuş, gösterileri düzenleyenler için "Filistin yanlısı çeteler" demişti.Londra Emniyet Müdürlüğü'nü de, protestoculara karşı 'çifte standart' uygulamakla suçlayan Braverman; daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlatmış ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini 'kayırdığını' iddia etmişti.Başbakan Sunak'ın Braverman'ın makalesini onaylamadığı ortaya çıkmıştı. Suella Braverman ise görevden alınması sonrası yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı olarak ülkesine hizmet etmenin kendisi için 'en büyük ayrıcalık' olduğunu söyledi, "Zamanı gelince çok daha fazla şey söyleyeceğim" dedi.İngiltere'de, Braverman’ın gelecekte iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri olabilmek için siyasi bir hedefle hareket ettiği şeklinde yorumlar da yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/ingiltere-icisleri-bakani-suella-braverman-istifa-etti-1062500168.html
ingiltere
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101537/57/1015375753_279:0:1000:541_1920x0_80_0_0_cec57a284a673a1865bb4812690b1101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
david cameron kimdir, david cameron özel hayatı, david cameron siyasi kariyeri, david cameron filistin, david cameron politikaları, david cameron kaç yaşında
david cameron kimdir, david cameron özel hayatı, david cameron siyasi kariyeri, david cameron filistin, david cameron politikaları, david cameron kaç yaşında

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, yeni Dışişleri Bakanı oldu: Siyasi kariyeri nasıl değişti?

14:33 13.11.2023
© AP Photo / Toby Melvilleİngiltere Başbakanı David Cameron
İngiltere Başbakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Toby Melville
Abone ol
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Cameron'un Dışişleri Bakanı olarak atandığını doğruladı. Peki David Cameron kimdir, daha önceki görevleri nelerdi?
Muhafazakar Parti'yi 13 yıl sonra iktidara taşıyan ve 2010-2016 yılları arası başbakanlık yapan David Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının kararlaştırıldığı Brexit referandumu sonrası istifa etmişti.
Cameron, göreve getirilmesi sonrası sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı mesajda, "7 yıldır ön saflarda siyaset yapmıyor olsam da, 11 yıl Muhafazakar Parti lideri ve 6 yıl Başbakan olarak edindiğim deneyimin Başbakan'a yardımcı olmama yardımcı olacağını umuyorum" dedi. Cameron, 'bazı bireysel kararlarınaa katılmamış' olsa da, Başbakan Subak'ın "güçlü ve yetenekli" bir lider olduğunu da sözlerine ekledi.

David Cameron kimdir?

Soyu Kraliçe Victoria'nın amcası IV. William'ın kızı Erroll Kontesi Elizabeth Hay'a dayanan David Cameron 1966 yılında Londra'nın Berkshire bölgesinde doğdu. Eton Koleji'nde orta öğrenimini gördükten sonra Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı.

David Cameron'ın siyasi kariyeri

Mezun olduktan sonra Muhafazakar Parti'nin Araştırma Bölümü'nde 1988-1993 yılları arasında çalıştı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda özel danışman olarak görev aldı.
2001 yılında yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti'den Witney bölgesi milletvekili seçilerek parlamentoya ilk kez adım attı. Avam Kamarası Sosyal İşler Komitesi üyeliğinde bulundu. 2003 yılı Haziran ayında gölge hükûmette eğitim bakanlığına getirildi. Aynı yıl Aralık ayında Muhafazakâr Parti Genel Başkan Yardımcısı seçildi. 2005 yılı seçimleri sonrası gölge hükûmette Eğitim Bakanı oldu.
6 Aralık 2005 tarihinde Michael Howard'ın istifasıyla boşalan parti genel başkanlığına büyük oranda oy alarak seçildi. Bu tarihten sonra Ana Muhalefet Partisi Lideri sıfatını kazandı.
5 yıl süreyle önce Başbakan Tony Blair ve sonra Başbakan Gordon Brown hükümetleri karşısında muhalefet eden ve değişim vadeden Cameron, 6 Mayıs 2010 tarihinde yapılan seçimler sonrası partisini 307 milletvekiliyle birinci olarak hükümet kurma pozisyonuna getirdi. Ancak tek başına hükûmet etme çoğunluğuna sahip olmadığı için Liberal Demokratlar ile koalisyon görüşmelerine başlayan Cameron 11 Mayıs 2010 tarihinde Kraliçe II. Elizabeth'den başbakanlık görevini aldı. Böylece Cameron hem son 200 yıldır seçilen en genç başbakan oldu, hem de 1945 yılından sonra ilk kez koalisyon hükûmetini oluşturan isim oldu.

David Cameron'ın başbakanlık dönemi

Başbakan olduktan sonra 2008 ekonomik krizi sonrasında Euro Bölgesi’ndeki borç krizine yönelik politikalarından dolayı eleştirildi. Aralık 2011'de sıkı bütçe disiplini ile mali anlaşmayı öngören ve 26 Avrupa Birliği üyesi tarafından kabul edilen tasarıyı, ülkenin çıkarlarına uymamasını gerekçe göstererek kabul etmedi. Cameron, 27 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında "Gazze açık hava hapishanesi olarak kalamaz" dedi.
Cameron döneminde eşcinsel çiftlere resmi ve dini nikah kıyılmasına imkan veren tasarı, Avam Kamarası'ndan geçti. Cameron bu tasarının kabul edilmesinden yana olan kişilerden biri oldu. 2014 yılında İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını öngören referandumda "Birlikte Daha İyiyiz" sloganı ile İskoçya'nın ayrılmaması gerektiğini savundu.Yapılan bu referandum sonucunda ise İskoçya birlikten ayrılmadı
2014 yılı nisan aylarında ise kendisinin "Hristiyan bir ülkeyiz" şeklindeki sözleri İngiltere'de 50'den fazla aydın tarafından eleştirildi.Cameron, 2015 yılındaki seçimleri kazanması halinde ülkenin AB üyesi olarak kalıp kalmaması konusunda referandum yapacağı sözünü verdi. 7 Mayıs 2015 tarihinde Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidar seçildi. Daha sonra ise ülkenin AB üyeliği konusunda 23 Haziran tarihinde referanduma gideceğini açıkladı.
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliği referandumu konusunda ülkenin birlikten çıkmaması konusunda çalışmalar ve kampanyalar yaptı. Panama Belgeleri'nde babasının vergi kaçırdığı iddiaları ortaya çıktı. Panama belgelerindeki iddiaların Cameron'la bağlantısı; babasının vergi kaçakçılığı yaptığı şirketlerde payının olması yönündeydi.
Cameron, önce iddialarla bağlantısını inkar edip daha sonra ise kabul etti. Yaşanan bu süreç için de "Bu durumu daha iyi idare edebilirdim" ifadesini kullandı. Göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik alınacak önlemleri anlattığı bir konuşmasında halktan kaçak göçmen olduğunu düşündüğü kişileri ihbar etmelerini istemiştir.Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı toplantısında 2. Elizabeth'le yaptığı bir sohbette Nijerya ve Afganistan’ı 'müthiş derecede fazla yolsuzluk yapılan' ülkeler olarak tanımladı.
Çok kültürlülüğün başarısızlıkla sonuçlandığını da dile getiren Cameron, bu konuda İngiliz Müslümaların eleştirilerine maruz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barack Obama, Libya'da Muammer Kaddafi iktidarını deviren askeri müdahalenin başarıya ulaştığını fakat Libya'daki genel durumun İngiltere ve Avrupa ülkelerinin daha sonraki süreçteki tutumları nedeniyle bu hale geldiğini niteledi ve 'Cameron'ın dikkatinin dağıldığını' ifade etti. David Cameron yaptığı bir açıklama ile Müslüman kadınların toplumun diğer kesimlerinden ayrılması ve radikal düşüncelerin etkisine girmelerini önlemek amacıyla kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. İngiltere hükûmetinin bu nedenle İngilizce derslerine 20 milyon sterlin ayırmayı planladığı da açıklandı. Konu hakkındaki Cameron'un diğer bir görüşü ise "Burası İngiltere, bu ülkede kadınlar nasıl yaşayacaklarını seçmekte özgürdür" ifadeleri oldu.

Filistin için politikası neydi?

Birleşik Krallık'ta geniş yankı bulan bu ifadeler için Independent, Cameron’un Türkiye ziyaretiyle İsrail’e karşı bir savaş başlattığını açıklarken, Financial Times ise Britanyalı Başbakan'ın yorumuyla Ankara’da alkışlar aldığını yazdı. Yaptığı Pakistan ziyaretinde ise "İngiltere dünyadaki pek çok sorunun arkasında" ifadelerini kullandı. Cameron, Oxford Üniversitesi'ni de çok az sayıda siyahi öğrenci almakla eleştirdi. David Cameron, Filistin'in devlet olarak tanınıp tanınmayacağı konusunda yapılacak meclis oylamasındaki sonucun ülkesinin Filistin politikasını değiştirmeyeceğini açıkladı. Avam Kamarası'nda yapılan oylamada ise Filistin devlet olarak tanınmasını içeren tasarı kabul edildi ve böylelikle Filistin, İngiliz parlamentosunca devlet olarak tanınmış oldu.

Eski bakan Filistin için yürüyüş düzenleyenlere 'çete' demesinin ardından görevinden alındı

9 Kasım'da Times gazetesinde yayımlanan makalesi ardından Suella Braverman üzerindeki istifa baskıları ve Sunak'ın onu görevden alması çağrıları artmıştı.
Braverman makalede, İngiltere’deki Filistin yanlısı protesto gösterilerini eleştirmiş, bunun 'rahatsız edici şekilde Kuzey İrlanda'da yaşananları hatırlattığını' savunmuş, gösterileri düzenleyenler için "Filistin yanlısı çeteler" demişti.
Londra Emniyet Müdürlüğü'nü de, protestoculara karşı 'çifte standart' uygulamakla suçlayan Braverman; daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlatmış ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini 'kayırdığını' iddia etmişti.
Başbakan Sunak'ın Braverman'ın makalesini onaylamadığı ortaya çıkmıştı. Suella Braverman ise görevden alınması sonrası yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı olarak ülkesine hizmet etmenin kendisi için 'en büyük ayrıcalık' olduğunu söyledi, "Zamanı gelince çok daha fazla şey söyleyeceğim" dedi.
İngiltere'de, Braverman’ın gelecekte iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri olabilmek için siyasi bir hedefle hareket ettiği şeklinde yorumlar da yapılıyor.
Suella Braverman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
DÜNYA
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
19 Ekim 2022, 19:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала