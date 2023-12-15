https://sputniknews.com.tr/20231215/macron-ukrayna-abye-uye-olmaktan-hala-cok-uzak-1078512810.html
Macron: Ukrayna AB’ye üye olmaktan hala çok uzak
Macron: Ukrayna AB’ye üye olmaktan hala çok uzak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin Ukrayna’yı da kapsayacak reel bir genişlemeden hala çok uzak olduğunu ifade etti. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T22:47+0300
2023-12-15T22:47+0300
2023-12-15T22:52+0300
ukrayna krizi
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ab
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı da kapsayacak reel bir genişlemeden hala çok uzak olduğunu ve müzakereleri başlatma kararının yalnızca siyasi olduğunu ve hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını söyledi.Macron, “Ukrayna'yı da içine alan gerçek bir AB genişlemesinden çok uzağız. Her halükarda bu genişleme, kurallarımızda köklü bir reform gerektirecektir. Bu, ancak finansmanın önemli ölçüde artırılmasıyla veya mevcut mekanizma ve düzenlemelerin değiştirilmesiyle mümkün olacaktır” dedi.‘Ukrayna'nın AB'ye katılımının tarım sektörü açısından taşıdığı risklere’ ilişkin soruyu yanıtlayan Macron, bunun Avrupalı çiftçilerin zararına olmayacağını belirterek, “Bugün Ukrayna'nın AB'ye kabulünden hala çok uzağız. Avrupa'nın tarımsal egemenliğine bağlıyım, bunu savunmaya, üretim kapasitemizi korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.Fransız lider, Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla ilgili müzakerelere başlama kararının ‘yasal önemi olmayan’ siyasi bir karar olduğunu vurguladı.Macron, önümüzdeki ayların Macaristan ve AB için belirleyici olacağını belirterek, “Görüşleri ve çıkarları dikkate alınan Viktor Orban'ın Avrupalı gibi davranmasını ve siyasi ilerlemeyi baltalamamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın AB'ye katılımının ancak Kiev'in gerekli tüm koşulları yerine getirmesi durumunda mümkün olacağına dikkat çeken Macron, “Bu gerçekleşmezse müzakereler başlamayacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-abnin-ukrayna-moldova-ve-gurcistanin-uyeligine-dair-kararlar-siyasi-saikli-1078499263.html
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emmanuel macron, fransa, ab, ab, ab, avrupa
emmanuel macron, fransa, ab, ab, ab, avrupa
Macron: Ukrayna AB’ye üye olmaktan hala çok uzak
22:47 15.12.2023 (güncellendi: 22:52 15.12.2023)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin Ukrayna’yı da kapsayacak reel bir genişlemeden hala çok uzak olduğunu ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı da kapsayacak reel bir genişlemeden hala çok uzak olduğunu ve müzakereleri başlatma kararının yalnızca siyasi olduğunu ve hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını söyledi.
Macron, “Ukrayna'yı da içine alan gerçek bir AB genişlemesinden çok uzağız. Her halükarda bu genişleme, kurallarımızda köklü bir reform gerektirecektir. Bu, ancak finansmanın önemli ölçüde artırılmasıyla veya mevcut mekanizma ve düzenlemelerin değiştirilmesiyle mümkün olacaktır” dedi.
‘Ukrayna'nın AB'ye katılımının tarım sektörü açısından taşıdığı risklere’ ilişkin soruyu yanıtlayan Macron, bunun Avrupalı çiftçilerin zararına olmayacağını belirterek, “Bugün Ukrayna'nın AB'ye kabulünden hala çok uzağız. Avrupa'nın tarımsal egemenliğine bağlıyım, bunu savunmaya, üretim kapasitemizi korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Fransız lider, Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla ilgili müzakerelere başlama kararının ‘yasal önemi olmayan’ siyasi bir karar olduğunu vurguladı.
Macron, önümüzdeki ayların Macaristan ve AB için belirleyici olacağını belirterek, “Görüşleri ve çıkarları dikkate alınan Viktor Orban'ın Avrupalı gibi davranmasını ve siyasi ilerlemeyi baltalamamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın AB'ye katılımının ancak Kiev'in gerekli tüm koşulları yerine getirmesi durumunda mümkün olacağına dikkat çeken Macron, “Bu gerçekleşmezse müzakereler başlamayacak” dedi.