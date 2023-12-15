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Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel: Zelenskiy’nin işi çok zorlaştı
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel: Zelenskiy’nin işi çok zorlaştı
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ‘Zelenskiy’nin Joe Biden ile görüşmesi hüsranla sonuçlandı’ açıklamasını değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T15:43+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD ziyaretine ilişkin de değerlendirme yaptı.Putin yaptığı değerlendirmede “Görünüşe göre bu (Zelenskiy’nin gezisi) Kiev rejiminin para dilenmek amacıyla yaptığı gezilerle bağlantılı. Onlar seyahat edip daha fazla para için yalvarırken Ukrayna ordusunun gerçek kayıplarına bakmaksızın sözde karşı saldırının başarıya ulaşacağı yalanını söylüyorlar. Sadece para alıyorlar, Hepsi bu...” ifadelerini kullandı.Bu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:‘Operasyonlar Rusya lehine ilerliyor’Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rusya’nın özel operasyonuna ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Sel “Rusya Federasyonu 24 Şubat 2022 tarihinde ‘Özel Askeri Operasyon’ başlattığını dünyaya ilan ettiği günden bu yana geçen süre zarfında Rusya’nın totalde kazanç sağladığını ve askeri operasyonun Rusya lehine ilerlediğini görüyoruz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü açıklamalarında da bunu açıkça duyduk. Öte yandan basın toplantısında Vladimir Putin’in Özel Askeri Operasyon ile Gazze’deki durumu karşılaştırması oldukça önemliydi. Gazze hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atıfta bulunması da önemliydi. Tıpkı Sayın Putin’in de belirttiği gibi Sayın Erdoğan, bölgede barışın sağlanması ve çatışmaların sonlanması için her şeyi yapan liderlerden birisidir” ifadelerini kullandı.‘Batı barıştan ziyade uzun savaş istiyor’Rusya Devlet Başkanı Putin’in İstanbul mutabakatı açıklamasına da değinen Ünver Sel “Unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti, daha öncesinde de Rusya ve Ukrayna heyetlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Hatta bizler daha sonrasında, daha geçenlerde Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalarda fark ettik ki: Aslında İstanbul’da barışın sağlanması mümkündü. Ancak Ukraynalılar, İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın tatlı sözlerine inanarak barış görüşmelerini bitirdiler. Bölgedeki barışın tesisi konusunda Türkiye’nin duruşu ve eylemleri küresel ölçekte oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Batı cephesindekilerin Rusya’yı zayıflatma ve istikrarsızlaştırma isteği, şu an Ukrayna’daki çatışmaların bitmesindeki en büyük engeldir. ABD’nin emekli Ulusal Güvenlik Yetkililerinden Fiona Hill’in bu yıl içerisinde basına verdiği mülakatta söylediklerine bakarsak Boris Johnson’ın Kiev ziyareti öncesinde Rusya ve Ukrayna ateşkes konusunda anlaştı. Dolayısıyla açık ve net bir şekilde: Batı, erken bir barıştan ziyade uzun bir savaşı tercih ediyor” değerlendirmesini yaptı.
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vladimir zelenskiy, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, türkiye, joe biden, abd, ünver sel
vladimir zelenskiy, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, türkiye, joe biden, abd, ünver sel

Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel: Zelenskiy’nin işi çok zorlaştı

15:43 15.12.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONBeyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy
Beyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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Özel
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ‘Zelenskiy’nin Joe Biden ile görüşmesi hüsranla sonuçlandı’ açıklamasını değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Ukrayna’da Zelenskiy’nin işinin zorlaştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD ziyaretine ilişkin de değerlendirme yaptı.
Putin yaptığı değerlendirmede “Görünüşe göre bu (Zelenskiy’nin gezisi) Kiev rejiminin para dilenmek amacıyla yaptığı gezilerle bağlantılı. Onlar seyahat edip daha fazla para için yalvarırken Ukrayna ordusunun gerçek kayıplarına bakmaksızın sözde karşı saldırının başarıya ulaşacağı yalanını söylüyorlar. Sadece para alıyorlar, Hepsi bu...” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:
“Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyareti ve Joe Biden ile görüşmesi hüsranla sonuçlandı. ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna Krizinin barışa evrilmesini istiyor. Zelenskiy'in Rusya Başkanı Vladimir Putin'in son konuşmasından sonra işi çok zorlaştı.”

‘Operasyonlar Rusya lehine ilerliyor’

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rusya’nın özel operasyonuna ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Sel “Rusya Federasyonu 24 Şubat 2022 tarihinde ‘Özel Askeri Operasyon’ başlattığını dünyaya ilan ettiği günden bu yana geçen süre zarfında Rusya’nın totalde kazanç sağladığını ve askeri operasyonun Rusya lehine ilerlediğini görüyoruz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü açıklamalarında da bunu açıkça duyduk. Öte yandan basın toplantısında Vladimir Putin’in Özel Askeri Operasyon ile Gazze’deki durumu karşılaştırması oldukça önemliydi. Gazze hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atıfta bulunması da önemliydi. Tıpkı Sayın Putin’in de belirttiği gibi Sayın Erdoğan, bölgede barışın sağlanması ve çatışmaların sonlanması için her şeyi yapan liderlerden birisidir” ifadelerini kullandı.

‘Batı barıştan ziyade uzun savaş istiyor’

Rusya Devlet Başkanı Putin’in İstanbul mutabakatı açıklamasına da değinen Ünver Sel “Unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti, daha öncesinde de Rusya ve Ukrayna heyetlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Hatta bizler daha sonrasında, daha geçenlerde Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalarda fark ettik ki: Aslında İstanbul’da barışın sağlanması mümkündü. Ancak Ukraynalılar, İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın tatlı sözlerine inanarak barış görüşmelerini bitirdiler. Bölgedeki barışın tesisi konusunda Türkiye’nin duruşu ve eylemleri küresel ölçekte oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Batı cephesindekilerin Rusya’yı zayıflatma ve istikrarsızlaştırma isteği, şu an Ukrayna’daki çatışmaların bitmesindeki en büyük engeldir. ABD’nin emekli Ulusal Güvenlik Yetkililerinden Fiona Hill’in bu yıl içerisinde basına verdiği mülakatta söylediklerine bakarsak Boris Johnson’ın Kiev ziyareti öncesinde Rusya ve Ukrayna ateşkes konusunda anlaştı. Dolayısıyla açık ve net bir şekilde: Batı, erken bir barıştan ziyade uzun bir savaşı tercih ediyor” değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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