https://sputniknews.com.tr/20231213/zelenskiy-cephedeki-cikmazi-kis-kosullarina-baglamaya-calisti-1078434257.html

Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı

Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kışın geldiğini öne sürerek cephedeki ‘durumu’ haklı çıkarmaya çalıştı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T18:18+0300

2023-12-13T18:18+0300

2023-12-13T18:18+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna ordusu

kış

abd

mücadele çıkmazı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Avrupa Ülkeleri Zirvesi katılımcılarıyla düzenlediği basın toplantısında, cephedeki ‘çıkmaz durumu’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı.“Bazı ABD'li generallerin ‘Ukrayna'nın savunmaya geçiş zamanının geldiği’ yönündeki açıklamalarına dayanarak cephedeki durumun kritik olduğu söylenebilir mi?” şeklindeki soruya Zelenskiy, “Bazı generallerin, bazı askerlerin açıklamaları, krizle ilgili değil, daha ziyade kışla ilgili. Kışın, savunma olsun, karşı saldırı olsun belli operasyonlar genellikle yavaş ilerler. Kışın her şey yavaşlıyor. Ülkemizin doğusundaki savunmadan bahsediyoruz çünkü Rus birliklerinin çoğunluğu orada yoğunlaşmış durumda” yanıtını verdi.Gazetenin kaynaklarına göre Ukrayna tarafı, dünya toplumunun dikkatini çekme umuduyla saldırı eylemlerinin devam etmesini savunuyor; Amerikalı danışmanlar ise, yıl boyunca mevcut bölgeleri korumaya ve güç biriktirmeye odaklanan daha temkinli bir seçeneği destekliyor.Daha önce New York Times, ABD ve Ukrayna'nın 2024'ün ilk günlerinde uygulamaya koyabilecekleri yeni bir askeri strateji geliştirdiklerini öne sürmüştü.Washington Post ise, aralık ayı başlarında, Ukraynalı askeri yetkililerin ‘kış koşullarının çatışmayı zorlaştırdığı ve cephedeki durumun çıkmaza girdiği’ yönündeki açıklamalarına yer vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231213/bidenin-zelenskiy-ile-duzenledigi-basin-toplantisinda-dili-surctu-1078423781.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, kış, abd, mücadele çıkmazı