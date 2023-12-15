https://sputniknews.com.tr/20231215/kassam-tugaylari-son-3-gunde-36-israil-askeri-olduruldu-72-askeri-arac-imha-edildi-1078483695.html

Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi

Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 72 saatte Gazze Şeridi'nde 36 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 72 askeri aracın kısmen ya da tamamen... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T00:22+0300

2023-12-15T00:22+0300

2023-12-15T00:22+0300

israil- filistin çatışması

izzeddin el-kassam tugayları

izzettin el kassam tugayları

israil-filistin

israil

ebu ubeyde el-annabi

ebu ubeyde el masri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078260233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3169220010e728ff0070bede9438c4be.jpg

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, hareketin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son üç günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Ebu Ubeyde, 36 İsrail askerini öldürdüklerini ve onlarcasının yaralandığını, 72 askeri aracın da kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.Kassam Tugaylarının, bölgeye sızan İsrail güçlerini roket ve patlayıcılarla hedef aldığını, teçhizatların bazılarına el konulduğunu belirten Ebu Ubeyde, ayrıca keskin nişancılar tarafından vurulanlar olduğunu kaydetti.Ebu Ubeyde ayrıca İsrail'e ait saha karargâhları ve komuta odalarının yanı sıra çatışma eksenlerindeki birliklerin roket ve havan topuyla hedef alındığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/disisleri-bakanligindan-israile-tepki-1078482083.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, israil-filistin, israil, ebu ubeyde el-annabi, ebu ubeyde el masri