https://sputniknews.com.tr/20231215/kassam-tugaylari-son-3-gunde-36-israil-askeri-olduruldu-72-askeri-arac-imha-edildi-1078483695.html
Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi
Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 72 saatte Gazze Şeridi'nde 36 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 72 askeri aracın kısmen ya da tamamen... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T00:22+0300
2023-12-15T00:22+0300
2023-12-15T00:22+0300
israil- filistin çatışması
izzeddin el-kassam tugayları
izzettin el kassam tugayları
israil-filistin
israil
ebu ubeyde el-annabi
ebu ubeyde el masri
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, hareketin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son üç günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Ebu Ubeyde, 36 İsrail askerini öldürdüklerini ve onlarcasının yaralandığını, 72 askeri aracın da kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.Kassam Tugaylarının, bölgeye sızan İsrail güçlerini roket ve patlayıcılarla hedef aldığını, teçhizatların bazılarına el konulduğunu belirten Ebu Ubeyde, ayrıca keskin nişancılar tarafından vurulanlar olduğunu kaydetti.Ebu Ubeyde ayrıca İsrail'e ait saha karargâhları ve komuta odalarının yanı sıra çatışma eksenlerindeki birliklerin roket ve havan topuyla hedef alındığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/disisleri-bakanligindan-israile-tepki-1078482083.html
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izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, israil-filistin, israil, ebu ubeyde el-annabi, ebu ubeyde el masri
izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, israil-filistin, israil, ebu ubeyde el-annabi, ebu ubeyde el masri
Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 72 saatte Gazze Şeridi'nde 36 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 72 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, hareketin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son üç günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Ebu Ubeyde, 36 İsrail askerini öldürdüklerini ve onlarcasının yaralandığını, 72 askeri aracın da kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.
Kassam Tugaylarının, bölgeye sızan İsrail güçlerini roket ve patlayıcılarla hedef aldığını, teçhizatların bazılarına el konulduğunu belirten Ebu Ubeyde, ayrıca keskin nişancılar tarafından vurulanlar olduğunu kaydetti.
Ebu Ubeyde ayrıca İsrail'e ait saha karargâhları ve komuta odalarının yanı sıra çatışma eksenlerindeki birliklerin roket ve havan topuyla hedef alındığını ifade etti.