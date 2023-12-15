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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kassam-tugaylari-son-3-gunde-36-israil-askeri-olduruldu-72-askeri-arac-imha-edildi-1078483695.html
Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi
Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 72 saatte Gazze Şeridi'nde 36 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 72 askeri aracın kısmen ya da tamamen... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
izzeddin el-kassam tugayları
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, hareketin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son üç günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Ebu Ubeyde, 36 İsrail askerini öldürdüklerini ve onlarcasının yaralandığını, 72 askeri aracın da kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.Kassam Tugaylarının, bölgeye sızan İsrail güçlerini roket ve patlayıcılarla hedef aldığını, teçhizatların bazılarına el konulduğunu belirten Ebu Ubeyde, ayrıca keskin nişancılar tarafından vurulanlar olduğunu kaydetti.Ebu Ubeyde ayrıca İsrail'e ait saha karargâhları ve komuta odalarının yanı sıra çatışma eksenlerindeki birliklerin roket ve havan topuyla hedef alındığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/disisleri-bakanligindan-israile-tepki-1078482083.html
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Kassam Tugayları: Son 3 günde 36 İsrail askeri öldürüldü, 72 askeri araç imha edildi

00:22 15.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker
İsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 72 saatte Gazze Şeridi'nde 36 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 72 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, hareketin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son üç günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Ebu Ubeyde, 36 İsrail askerini öldürdüklerini ve onlarcasının yaralandığını, 72 askeri aracın da kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.
Kassam Tugaylarının, bölgeye sızan İsrail güçlerini roket ve patlayıcılarla hedef aldığını, teçhizatların bazılarına el konulduğunu belirten Ebu Ubeyde, ayrıca keskin nişancılar tarafından vurulanlar olduğunu kaydetti.
Ebu Ubeyde ayrıca İsrail'e ait saha karargâhları ve komuta odalarının yanı sıra çatışma eksenlerindeki birliklerin roket ve havan topuyla hedef alındığını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
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