https://sputniknews.com.tr/20231214/disisleri-bakanligindan-israile-tepki-1078482083.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İsrail askerlerinin (Cenin'de) bir camiye girerek, ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, X'ten yaptığı paylaşımda, "Cenin Mülteci Kampı’na baskında bulunan İsrail askerlerinin buradaki bir camiye girerek ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Yerleşimci terörü ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri hedef alan ağır baskı ve saldırıları nedeniyle gerginliğin son derece yüksek seyrettiğini' vurgulayan Keçeli, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara bir an önce son verilmesini ve bu provokasyonları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.Keçeli, bölgenin daha fazla şiddete değil daha fazla huzura ihtiyacının olduğuna dikkati çekti.Ne olmuştu?İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskınlar sırasında bir camiyi işgal etmiş, aralarından biri mihrabın önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumuştu.Görüntülerde Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.İsrail ordusundan görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/israilli-esirlerin-yakinlarindan-netanyahuya-hamasla-muzakerelere-yeniden-baslanmasi-cagrisi-1078479998.html

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