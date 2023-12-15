https://sputniknews.com.tr/20231215/iyi-partili-comezden-somali-buyukelciligi-onunde-aciklama-bu-sahsin-iadesini-sagla-1078506351.html

İYİ Partili Çömez'den Somali Büyükelçiliği önünde açıklama: Bu şahsın iadesini sağla

İYİ Partili Çömez'den Somali Büyükelçiliği önünde açıklama: Bu şahsın iadesini sağla

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye iade... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T18:28+0300

2023-12-15T18:28+0300

2023-12-15T18:28+0300

türkiye

iyi parti

somali

yunus emre göçer

somali'nin ankara büyükelçiliği

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bir grup partiliyle, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin Somali'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.Şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmadığını savunan Çömez, "Gözaltı kararı olmadığı için bu şahıs elini kolunu sallayarak, arkasında hayata veda etmiş bir genç, gözü yaşlı bir kadın ve iki yavru bırakarak ülkeyi terk etti. Bu şahsın Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var" diye konuştu.Somali Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndermek için Somali'nin Ankara Büyükelçisi'nden randevu talep ettiğini kaydeden Çömez, şunları söyledi:Çömez, üzerinde şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un fotoğrafı olan Türkçe ve İngilizce "aranıyor" yazılı pankartı açmalarının ardından Büyükelçilik önünden ayrıldı.

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