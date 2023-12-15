https://sputniknews.com.tr/20231215/iyi-partili-comezden-somali-buyukelciligi-onunde-aciklama-bu-sahsin-iadesini-sagla-1078506351.html
İYİ Partili Çömez'den Somali Büyükelçiliği önünde açıklama: Bu şahsın iadesini sağla
İYİ Partili Çömez'den Somali Büyükelçiliği önünde açıklama: Bu şahsın iadesini sağla
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye iade... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T18:28+0300
2023-12-15T18:28+0300
2023-12-15T18:28+0300
türkiye
iyi parti
somali
yunus emre göçer
somali'nin ankara büyükelçiliği
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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bir grup partiliyle, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin Somali'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.Şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmadığını savunan Çömez, "Gözaltı kararı olmadığı için bu şahıs elini kolunu sallayarak, arkasında hayata veda etmiş bir genç, gözü yaşlı bir kadın ve iki yavru bırakarak ülkeyi terk etti. Bu şahsın Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var" diye konuştu.Somali Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndermek için Somali'nin Ankara Büyükelçisi'nden randevu talep ettiğini kaydeden Çömez, şunları söyledi:Çömez, üzerinde şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un fotoğrafı olan Türkçe ve İngilizce "aranıyor" yazılı pankartı açmalarının ardından Büyükelçilik önünden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/muge-anli-motokurye-yunus-emre-gocerin-esi-kabul-edilmedi-haberlerine-yanit-verdi-1078366064.html
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iyi parti, somali, yunus emre göçer, somali'nin ankara büyükelçiliği
iyi parti, somali, yunus emre göçer, somali'nin ankara büyükelçiliği
İYİ Partili Çömez'den Somali Büyükelçiliği önünde açıklama: Bu şahsın iadesini sağla
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye iade edilmesini istedi.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bir grup partiliyle, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin Somali'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.
Şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmadığını savunan Çömez, "Gözaltı kararı olmadığı için bu şahıs elini kolunu sallayarak, arkasında hayata veda etmiş bir genç, gözü yaşlı bir kadın ve iki yavru bırakarak ülkeyi terk etti. Bu şahsın Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var" diye konuştu.
Somali Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndermek için Somali'nin Ankara Büyükelçisi'nden randevu talep ettiğini kaydeden Çömez, şunları söyledi:
"Somali Cumhurbaşkanı'na 'Bu suçluyu lütfen iade et ve bu suçlu gelip Türk yargısı önünde hesap versin' diye mektup göndermek istedim. Büyükelçinin Türkiye'de olmadığı söylendi. Biz, tekrar Somali Büyükelçiliğine açıkça bir ikazda ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Gereğini yap ve Türkiye'de bu hassasiyetin ne kadar dramatik olduğunu diplomatik bir şekilde kendi cumhurbaşkanına, kendi devletine ilet. Bu şahsın iadesini sağla."
Çömez, üzerinde şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un fotoğrafı olan Türkçe ve İngilizce "aranıyor" yazılı pankartı açmalarının ardından Büyükelçilik önünden ayrıldı.