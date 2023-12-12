https://sputniknews.com.tr/20231212/muge-anli-motokurye-yunus-emre-gocerin-esi-kabul-edilmedi-haberlerine-yanit-verdi-1078366064.html
Müge Anlı, 'motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi kabul edilmedi' haberlerine yanıt verdi
Müge Anlı, 'motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi kabul edilmedi' haberlerine yanıt verdi
Müge Anlı, programı hakkındaki haberlerle ilgili konuştu. "Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya kabul edilmedi" haberlerine yanıt veren Anlı, "Adam belli... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T15:03+0300
2023-12-12T15:03+0300
2023-12-12T15:03+0300
türkiye
motokurye
müge anlı ile tatlı sert
kurye
dünya bankası kentsel gelişmişlik uzmanı silpa kaza
istanbul
müge anlı
program
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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da İstanbul’da trafikte kurye Yunus Emre Göçer’in kullandığı motora arkadan çarptı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Göçer, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ancak 6 Aralık’ta hayatını kaybetti.Göçer'in ölümüne neden olan Mahmud'un 2 Aralık’ta Türkiye’den kaçtığı tespit edildi. Tüm Türkiye'nin yakından ilgilendiği olayda "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına ilişkin ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre, motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya başvurdu ancak kabul edilmedi.Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kuryenin eşinin programına kabul edilmediği iddialarını yanıtladı.'Adam belli vuran belli, neyi araştırayım?'Anlı yaptığı açıklamada; "O aile bana gelmek istemiş ben reddetmişim. Lütfen önce vicdanlı olun. Faili belli, adı belli. Gündeme gelmenin en kolay yolu da ben oldum. Ben bir şey yapmak isteyeceğim, beni de birisi arayacak yapma diyecek. Adam belli, vuran belli, rahmetli olan belli. Ben burada neyi araştıracağım? Bu programın anlamı ne? Beni kuryecilere hedef mi göstermek istiyorsunuz? Müge Anlı'yı görüp tıklayacaklar diye. Müge Anlı Müge Anlı! Ne Müge Anlıymış ya" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/motokurye-yunus-emre-gocerin-esi-muge-anliya-basvurdu-ama-kabul-edilmedi-1078355711.html
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müge anlı kurye cinyaeti,kurye müge anlı,müge anlı kuryeyi porgrama almadı mı,müge anlı açıklama
müge anlı kurye cinyaeti,kurye müge anlı,müge anlı kuryeyi porgrama almadı mı,müge anlı açıklama
Müge Anlı, 'motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi kabul edilmedi' haberlerine yanıt verdi
Müge Anlı, programı hakkındaki haberlerle ilgili konuştu. "Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya kabul edilmedi" haberlerine yanıt veren Anlı, "Adam belli, vuran belli, rahmetli olan belli." ifadelerini kullandı.
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da İstanbul’da trafikte kurye Yunus Emre Göçer’in kullandığı motora arkadan çarptı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Göçer, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ancak 6 Aralık’ta hayatını kaybetti.
Göçer'in ölümüne neden olan Mahmud'un 2 Aralık’ta Türkiye’den kaçtığı tespit edildi. Tüm Türkiye'nin yakından ilgilendiği olayda "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına ilişkin ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre, motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya başvurdu ancak kabul edilmedi.
Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kuryenin eşinin programına kabul edilmediği iddialarını yanıtladı.
'Adam belli vuran belli, neyi araştırayım?'
Anlı yaptığı açıklamada; "O aile bana gelmek istemiş ben reddetmişim. Lütfen önce vicdanlı olun. Faili belli, adı belli. Gündeme gelmenin en kolay yolu da ben oldum. Ben bir şey yapmak isteyeceğim, beni de birisi arayacak yapma diyecek. Adam belli, vuran belli, rahmetli olan belli. Ben burada neyi araştıracağım? Bu programın anlamı ne? Beni kuryecilere hedef mi göstermek istiyorsunuz? Müge Anlı'yı görüp tıklayacaklar diye. Müge Anlı Müge Anlı! Ne Müge Anlıymış ya" ifadelerini kullandı.