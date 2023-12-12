https://sputniknews.com.tr/20231212/motokurye-yunus-emre-gocerin-esi-muge-anliya-basvurdu-ama-kabul-edilmedi-1078355711.html
Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya başvurdu ama kabul edilmedi
Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya başvurdu ama kabul edilmedi
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun öldürdüğü motokurye Göçer’in eşi Öznur Göçer'in cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'nın programına başvurduğu ancak kabul... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T12:06+0300
2023-12-12T12:06+0300
2023-12-12T12:06+0300
türkiye
motokurye
somali
müge anlı
kaza
kaza sebebi
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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun öldürdüğü motokurye Göçer’in eşinin ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı programına başlarına gelen cinayetle ilgili başvurduğu ancak reddedildiği ortaya çıktı.Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmış ve ardından da ülkeden kaçmıştı.Göçer’in eşi Öznur Göçer'in cinayete ilişkin başvurduğu ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına kabul edilmediği ortaya çıktı.'Medyaya düşsün kabul edeceğiz' dediler'Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Öznur Göçer, “Konuyla ilgili başvuru yapmıştım. Ancak bana ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler. Olay görünür olmaya başladıktan sonra tekrar aradım ancak olayın ‘Taksirli bir kaza’ olduğunu ve bizi yayına kabul edemeyeceklerini söylediler. Televizyon programının etkili olabileceğini düşündüm. Eşimle bazen biz de o programı izliyorduk. Görüntülere ulaşamadığımız için yardım istedik ancak ne yazık ki bu talebimiz kabul görmedi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/bassavciliktan-kuryenin-olumune-neden-olan-somali-cumhurbaskaninin-ogluyla-ilgili-aciklama-1078237795.html
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motokurye, somali, müge anlı, kaza, kaza sebebi
motokurye, somali, müge anlı, kaza, kaza sebebi
Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Müge Anlı'ya başvurdu ama kabul edilmedi
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun öldürdüğü motokurye Göçer’in eşi Öznur Göçer'in cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'nın programına başvurduğu ancak kabul edilmediği ortaya çıktı.
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun öldürdüğü motokurye Göçer’in eşinin ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı programına başlarına gelen cinayetle ilgili başvurduğu ancak reddedildiği ortaya çıktı.
Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmış ve ardından da ülkeden kaçmıştı.
Göçer’in eşi Öznur Göçer'in cinayete ilişkin başvurduğu ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına kabul edilmediği ortaya çıktı.
'Medyaya düşsün kabul edeceğiz' dediler'
Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Öznur Göçer, “Konuyla ilgili başvuru yapmıştım. Ancak bana ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler. Olay görünür olmaya başladıktan sonra tekrar aradım ancak olayın ‘Taksirli bir kaza’ olduğunu ve bizi yayına kabul edemeyeceklerini söylediler. Televizyon programının etkili olabileceğini düşündüm. Eşimle bazen biz de o programı izliyorduk. Görüntülere ulaşamadığımız için yardım istedik ancak ne yazık ki bu talebimiz kabul görmedi” ifadelerini kullandı.