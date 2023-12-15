İstanbul’a yeni metro hattı: Altunizade-Bosna Bulvarı arası 8 dakika 40 saniye sürecek

“İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapı deplase çalışmalarını da diğer çalışmalarımızla birlikte eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. İstasyonlar içerisinde bulunan Asansör ve mekanik şaftlarında da kazı-destek çalışmalarına ve bağlantı yolu çalışmalarına da devam ediyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecek. Ayrıca hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile zaman ve karayolu işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek gibi büyük kazançlarda sağlıyor. Hattımızın 30 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı; 3 milyar 975 milyon 338 bin lira olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile İstanbul ve ülkemiz adına ne kadar çalıştığımız ortaya çıkıyor. Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız.”