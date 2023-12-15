https://sputniknews.com.tr/20231215/hakem-melerin-darp-edilmesi-olayina-iliskin-iddianame-mahkemece-kabul-edildi-1078506719.html

Hakem Meler'in darp edilmesi olayına ilişkin iddianame mahkemece kabul edildi

Hakem Meler'in darp edilmesi olayına ilişkin iddianame mahkemece kabul edildi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T18:46+0300

2023-12-15T18:46+0300

2023-12-15T18:46+0300

türkiye

ankara batı cumhuriyet başsavcılığı

hakem

halil umut meler

faruk koca

saldırı

silahlı saldırı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda 4 sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.Mahkemenin, davanın ilk duruşma tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceği belirtildi.Ne olmuştu?İddianamede Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.Şüphelilerden Koca'nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları isteniyor.İddianamede, Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti.Şüpheliler hakkında ayrıca hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/hakeme-saldiri-davasi-acildi-iddianame-hazir-1078470024.html

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ankara batı cumhuriyet başsavcılığı, hakem, halil umut meler, faruk koca, saldırı, silahlı saldırı