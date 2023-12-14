Hakeme saldırı davası açıldı: İddianame hazır

"MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor Trendyol Süperlig futbol müsabakası sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve tüm ayrıntılarıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış olup; 1-Tutuklu şüphelilerden F.K hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme” suçlarından, 2-Tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme” suçlarından, 3- Görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından” cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine iddianame tanzim edilmiştir. Tüm şüpheliler hakkında 6222 S.Y. 18. madde uyarınca seyirden men yasağı talep edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurur."