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Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret davasında karar belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret davasında karar belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar belli oldu... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:09+0300
2023-12-15T11:10+0300
politika
ekrem imamoğlu
şadi yazıcı
hakaret
dava
yüksek mahkeme
mahkeme kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.İmamoğlu, Tuzla’daki bir programda, Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu.Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada Ekrem İmamoğlu beraat etmişti. Tarafların itirazı üzerine Anadolu 16. Adliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapıldı.Bugün görülen duruşmaya İmamoğlu ve Yazıcı katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.'Siyasi eleştirilerin ötesinde'Şadi Yazıcı’nın avukatı, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu konuşmasında müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Siyasi eleştirinin ötesinde hakaret içerikli sözler söylenmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.İmamoğlu’nun avukatı ise, “Siyasi eleştiri vardır. Kötü ekonomi yönetimine karşı yapılan bir eleştiridir. İfade hürriyeti kapsamında siyasi bir eleştiridir Müştekiye hakaret etmemiştir hatta oluşan tepkileri engellemeye çalışmıştır. Beraatini talep ediyoruz.” diye konuştu.Beraat kararı verildiKararını açıklayan mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun beraatine hükmetti.Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada da beraat eden Ekrem İmamoğlu aynı dosyadan ikinci kez beraat etmiş oldu.
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ekrem imamoğlu, şadi yazıcı, hakaret, dava, yüksek mahkeme, mahkeme kararı
ekrem imamoğlu, şadi yazıcı, hakaret, dava, yüksek mahkeme, mahkeme kararı

Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret davasında karar belli oldu

11:09 15.12.2023 (güncellendi: 11:10 15.12.2023)
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar belli oldu. Mahkeme, İmamoğlu’nun beraatine karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

İmamoğlu, Tuzla’daki bir programda, Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu.
Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada Ekrem İmamoğlu beraat etmişti. Tarafların itirazı üzerine Anadolu 16. Adliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapıldı.

Bugün görülen duruşmaya İmamoğlu ve Yazıcı katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

'Siyasi eleştirilerin ötesinde'

Şadi Yazıcı’nın avukatı, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu konuşmasında müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Siyasi eleştirinin ötesinde hakaret içerikli sözler söylenmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.
İmamoğlu’nun avukatı ise, “Siyasi eleştiri vardır. Kötü ekonomi yönetimine karşı yapılan bir eleştiridir. İfade hürriyeti kapsamında siyasi bir eleştiridir Müştekiye hakaret etmemiştir hatta oluşan tepkileri engellemeye çalışmıştır. Beraatini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Beraat kararı verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun beraatine hükmetti.
Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada da beraat eden Ekrem İmamoğlu aynı dosyadan ikinci kez beraat etmiş oldu.
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