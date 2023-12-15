https://sputniknews.com.tr/20231215/dhc-ukrayna-ordusu-mariupola-uzun-menzilli-fuzeler-atesledi-1078498635.html

DHC: Ukrayna ordusu Mariupol'a uzun menzilli füzeler ateşledi

DHC: Ukrayna ordusu Mariupol'a uzun menzilli füzeler ateşledi

Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna ordusunun Mariupol’e uzun menzilli füzeler ateşlediğini bildirdi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T14:46+0300

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ukrayna krizi

mariupol

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna

ukrayna ordusu

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Mariupol yönüne 3 adet uzun menzilli füze ateşlediği belirtildi.Açıklamada, “Saat 00.00'dan sonra Ukrayna silahlı oluşumları tarafından kuzeybatıdan Mariupol kenti yönüne 3 adet uzun menzilli füze ateşlendiği tespit edildi” denildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Mariupol'u en son Mayıs ayında bombalamıştı. Geçen yıl 7 Mart'ta Rus birlikleri ve DHC güçleri Mariupol'u kuşatmış ve 21 Nisan’da kentin tamamını kurtarmıştı.

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mariupol, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna ordusu