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Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı belirtildi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Göçük nedeniyle bazı 3 işçinin mahsur kaldığını belirtiirliken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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denizli, acıpayam, mahsur kalma, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
denizli, acıpayam, mahsur kalma, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı

01:19 15.12.2023
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ-Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı öğrenildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ-
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı belirtildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.
Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük nedeniyle bazı 3 işçinin mahsur kaldığını belirtiirliken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Denizli’den Acıpayam ilçesine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye işçi taşıyan servis aracı gizli buzlanma nedeniyle devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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Denizli’de servis aracı devrildi: 2 işçi öldü, 12 yaralı
10 Ocak, 09:54
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