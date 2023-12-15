https://sputniknews.com.tr/20231215/denizlide-maden-ocaginda-gocuk-meydana-geldi-3-isci-mahsur-kaldi-1078484232.html

Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı

Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı belirtildi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

denizli

acıpayam

mahsur kalma

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Göçük nedeniyle bazı 3 işçinin mahsur kaldığını belirtiirliken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/denizlide-servis-araci-devrildi-2-isci-oldu-12-yarali-1065581967.html

türkiye

denizli

acıpayam

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denizli, acıpayam, mahsur kalma, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)