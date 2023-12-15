https://sputniknews.com.tr/20231215/denizlide-maden-ocaginda-gocuk-meydana-geldi-3-isci-mahsur-kaldi-1078484232.html
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı belirtildi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T01:19+0300
2023-12-15T01:19+0300
2023-12-15T01:19+0300
türkiye
denizli
acıpayam
mahsur kalma
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Göçük nedeniyle bazı 3 işçinin mahsur kaldığını belirtiirliken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/denizlide-servis-araci-devrildi-2-isci-oldu-12-yarali-1065581967.html
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denizli, acıpayam, mahsur kalma, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
denizli, acıpayam, mahsur kalma, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur kaldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı belirtildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.
Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük nedeniyle bazı 3 işçinin mahsur kaldığını belirtiirliken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.