https://sputniknews.com.tr/20230110/denizlide-servis-araci-devrildi-2-isci-oldu-12-yarali-1065581967.html
Denizli’de servis aracı devrildi: 2 işçi öldü, 12 yaralı
Denizli’de servis aracı devrildi: 2 işçi öldü, 12 yaralı
Denizli’den Acıpayam ilçesine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye işçi taşıyan servis aracı gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada ilk belirlemeye göre 2... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-10T09:54+0300
2023-01-10T10:00+0300
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Denizli’de servis aracı devrildi: 2 işçi öldü, 12 yaralı
09:54 10.01.2023 (güncellendi: 10:00 10.01.2023) Abone ol
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Denizli’den Acıpayam ilçesine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye işçi taşıyan servis aracı gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada ilk belirlemeye göre 2 işçinin öldüğü, 12 işçinin ise yaralandığı öğrenildi