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Denizli’de servis aracı devrildi: 2 işçi öldü, 12 yaralı
Denizli’de servis aracı devrildi: 2 işçi öldü, 12 yaralı
Denizli’den Acıpayam ilçesine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye işçi taşıyan servis aracı gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada ilk belirlemeye göre 2... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
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Denizli’de servis aracı devrildi: 2 işçi öldü, 12 yaralı

09:54 10.01.2023 (güncellendi: 10:00 10.01.2023)
© İHA / SEMİH CAN YILMAZDenizli’den Acıpayam ilçesine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye işçi taşıyan servis aracı gizli buzlanma nedeniyle devrildi
Denizli’den Acıpayam ilçesine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye işçi taşıyan servis aracı gizli buzlanma nedeniyle devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© İHA / SEMİH CAN YILMAZ
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Denizli’den Acıpayam ilçesine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye işçi taşıyan servis aracı gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada ilk belirlemeye göre 2 işçinin öldüğü, 12 işçinin ise yaralandığı öğrenildi
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