https://sputniknews.com.tr/20231215/cinde-yolsuzluga-karisan-banka-sube-mudurune-omur-boyu-hapis-cezasi-1078492984.html

Çin’de yolsuzluğa karışan banka şube müdürüne ömür boyu hapis cezası

Çin’de yolsuzluğa karışan banka şube müdürüne ömür boyu hapis cezası

Çin’de Bank of China’nın Eski Şube Müdürü Xu Guojun, ülkenin en büyük yolsuzluk davası kapsamında ömür boyu hapse çarptırıldı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T12:34+0300

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Dünyanın en büyük dördüncü bankası Bank of China’nın Eski Şube Müdürü Xu Guojun, zimmetine 2.3 milyar yuan (325 milyon dolar) geçirdiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Hakim karşısına çıkan Guojun, ömür boyu hapse çarptırıldı. Mahkemeden yapılan açıklamada Guojun ve diğer banka çalışanlarının sahte krediler almak için fon yönetim sistemindeki boşluklardan yararlandığı kaydedildi. Ayrıca çalınan paranın 2 milyar yuandan fazlasının geri alındığı aktarıldı.Guojun’un 2 iş arkadaşı 12 ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 yılında ABD’ye giden Guojun, 2 yıl önce Çin’e iade edilmişti. Tüm mal varlığına el konulan Guojun, ömür boyu siyasi haklardan da mahrum bırakıldı.Bank of China’nın Eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Liange, rüşvet ve yasa dışı kredi verme suçlamalarıyla Ekim ayında tutuklanmıştı. 2019-2023 yılları arasında bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığını yöneten Liange, Mart ayında görevinden istifa etmişti.Öte yandan, ülkenin en büyük sigorta şirketi China Life Insurance’ın eski Başkanı Wang Bin de yolsuzlukla suçlanmış ve Eylül ayında ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

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