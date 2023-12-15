https://sputniknews.com.tr/20231215/cinde-vagon-metrodan-kopup-diger-trene-carpti-500-kisi-hastaneye-kaldirildi-1078498397.html

Çin'de vagon metrodan kopup diğer trene çarptı: 500 kişi hastaneye kaldırıldı

Çin'de vagon metrodan kopup diğer trene çarptı: 500 kişi hastaneye kaldırıldı

Çin'in başkenti Pekin'de dün trenin son iki vagonunun metronun geri kalanından ayrılması sonucu 102 kişi yaralandı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T14:36+0300

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Pekin'de dün metronun üst kısmında, kar fırtınasının da etkisi ile bir trenin karda kayganlaşan raylarda acil olarak durduğu, arkadan gelen bir trenin de duran trene çarptığı kaydedildi. Yaşanan kazada 515 kişi hastaneye kaldırılırken, 102 kişinin kemiklerinde kırıklar oluştu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan kazanın, elde edilen ilk verilere göre hava koşulları nedeniyle sinyal ve acil frenleme ile ilgili bir arıza sonucu yaşandığı kaydedildi.Sabah saatlerinden itibaren hastaneye kaldırılan 515 kişiden 423’ünün tedavisinin tamamlanarak hastanelerden taburcu edildiği aktarıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı.Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/dunyanin-en-iyi-100-sehri-aciklandi-turkiyeden-uc-sehir-var--1078496745.html

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