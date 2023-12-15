https://sputniknews.com.tr/20231215/dunyanin-en-iyi-100-sehri-aciklandi-turkiyeden-uc-sehir-var--1078496745.html

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı: Türkiye'den üç şehir var

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı: Türkiye'den üç şehir var

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor sıraladığı dünyanın en iyi 100 kentinde Türkiye'den üç şehir de yer aldı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

şehir

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istanbul

muğla

antalya

paris

gezi

yaşam

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Londra merkezli araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'ün 'En iyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Listeye göre Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü defa listenin başında yer alırken, Avrupa'da ilk 10'da 7 şehir, ilk 100 de ise 63 şehir ile endekse ön sırada yer aldı. Liste oluşturulurken 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullanıldı. Ölçütler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor.Türkiye'den hangi şehirler seçildi?Listede Türkiye'den üç il yer aldı. Bunlar, İstanbul, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, İstanbul listede 23'üncü, Antalya 57'inci, Muğla ise 93'ü sıraya konuldu. Buna ek olarak İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.Listede öne çıkan şehirler hangileri? Sıralamada en iyi 20 şehir şöyle sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20231215/saturnunde-yasam-sinyali-hidrojen-siyanur-bulgularina-rastlandi-1078494860.html

istanbul

muğla

antalya

paris

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