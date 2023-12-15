https://sputniknews.com.tr/20231215/dunyanin-en-iyi-100-sehri-aciklandi-turkiyeden-uc-sehir-var--1078496745.html
Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı: Türkiye'den üç şehir var
Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı: Türkiye'den üç şehir var
Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor sıraladığı dünyanın en iyi 100 kentinde Türkiye'den üç şehir de yer aldı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T14:03+0300
2023-12-15T14:03+0300
2023-12-15T14:03+0300
yaşam
şehir
ülke
istanbul
muğla
antalya
paris
gezi
yaşam
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Londra merkezli araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'ün 'En iyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Listeye göre Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü defa listenin başında yer alırken, Avrupa'da ilk 10'da 7 şehir, ilk 100 de ise 63 şehir ile endekse ön sırada yer aldı. Liste oluşturulurken 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullanıldı. Ölçütler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor.Türkiye'den hangi şehirler seçildi?Listede Türkiye'den üç il yer aldı. Bunlar, İstanbul, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, İstanbul listede 23'üncü, Antalya 57'inci, Muğla ise 93'ü sıraya konuldu. Buna ek olarak İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.Listede öne çıkan şehirler hangileri? Sıralamada en iyi 20 şehir şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20231215/saturnunde-yasam-sinyali-hidrojen-siyanur-bulgularina-rastlandi-1078494860.html
istanbul
muğla
antalya
paris
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şehir, ülke, istanbul, muğla, antalya, paris, gezi, yaşam
şehir, ülke, istanbul, muğla, antalya, paris, gezi, yaşam
Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı: Türkiye'den üç şehir var
Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor sıraladığı dünyanın en iyi 100 kentinde Türkiye'den üç şehir de yer aldı.
Londra merkezli araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'ün 'En iyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Listeye göre Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü defa listenin başında yer alırken, Avrupa'da ilk 10'da 7 şehir, ilk 100 de ise 63 şehir ile endekse ön sırada yer aldı.
Liste oluşturulurken 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullanıldı. Ölçütler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor.
Türkiye'den hangi şehirler seçildi?
Listede Türkiye'den üç il yer aldı. Bunlar, İstanbul, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, İstanbul listede 23'üncü, Antalya 57'inci, Muğla ise 93'ü sıraya konuldu. Buna ek olarak İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.
Listede öne çıkan şehirler hangileri?
Sıralamada en iyi 20 şehir şöyle sıralandı:
2.
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
10.
Londra, Birleşik Krallık