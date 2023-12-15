https://sputniknews.com.tr/20231215/bati-basini-zelenskiyin-ab-zirvesine-katilmasina-son-anda-izin-verilmedi-1078501493.html
Batı basını: Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi
Batı basını: Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi
Politico, Zelenskiy'in AB zirvesi ziyaretinin toplantıdan bir gün önce iptal edildiğini bildirdi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T16:21+0300
2023-12-15T16:21+0300
2023-12-15T16:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
avrupa birliği
brüksel
ab zirvesi
viktor orban
macaristan
charles michel
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Politico gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Brüksel'deki AB Konseyi zirvesine katılmak istediği, ancak ziyaretinin etkinlikten bir gün önce iptal edildiği belirtildi.Haberde, “Brüksel'deki toplantı öncesinde Zelenskiy'in AB zirvesine bizzat katılacağı yönünde söylentiler vardı. Ancak toplantının sonucunun, özellikle de Ukrayna'nın gelecekteki AB üyeliğine ilişkin belirsizliğin sürmesi nedeniyle bu plan çarşamba günü iptal edildi” ifadelerine yer verildi.Bunun üzerine Zelenskiy’in video bağlantısıyla Avrupalı liderlere seslendiği, bu zirvenin ‘tarihi’ olduğunu ve onlara kararlı olma çağrısı yaptığı kaydedildi.Gazete daha önce kaynaklarına dayandırarak, bazı Avrupalı büyükelçilerin, Zelenskiy'in varlığının Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı rahatsız edeceği gerekçesiyle AB zirvesine davet edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdikleri bildirilmişti.Zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-abnin-ukrayna-moldova-ve-gurcistanin-uyeligine-dair-kararlar-siyasi-saikli-1078499263.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, brüksel, ab zirvesi, viktor orban, macaristan, charles michel
ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, brüksel, ab zirvesi, viktor orban, macaristan, charles michel
Batı basını: Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi
Politico, Zelenskiy'in AB zirvesi ziyaretinin toplantıdan bir gün önce iptal edildiğini bildirdi.
Politico gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Brüksel'deki AB Konseyi zirvesine katılmak istediği, ancak ziyaretinin etkinlikten bir gün önce iptal edildiği belirtildi.
Haberde, “Brüksel'deki toplantı öncesinde Zelenskiy'in AB zirvesine bizzat katılacağı yönünde söylentiler vardı. Ancak toplantının sonucunun, özellikle de Ukrayna'nın gelecekteki AB üyeliğine ilişkin belirsizliğin sürmesi nedeniyle bu plan çarşamba günü iptal edildi” ifadelerine yer verildi.
Bunun üzerine Zelenskiy’in video bağlantısıyla Avrupalı liderlere seslendiği, bu zirvenin ‘tarihi’ olduğunu ve onlara kararlı olma çağrısı yaptığı kaydedildi.
Gazete daha önce kaynaklarına dayandırarak, bazı Avrupalı büyükelçilerin, Zelenskiy'in varlığının Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı rahatsız edeceği gerekçesiyle AB zirvesine davet edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdikleri bildirilmişti.
Zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu duyurmuştu.