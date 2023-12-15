https://sputniknews.com.tr/20231215/bakan-bolat-otomotivde-emlak-piyasasinda-kiralarda-yuzde-20-25-civarinda-bir-dusus-kaydedilmistir-1078512348.html

Bakan Bolat: Otomotivde, emlak piyasasında, kiralarda yüzde 20-25 civarında bir düşüş kaydedilmiştir

Bakan Bolat: Otomotivde, emlak piyasasında, kiralarda yüzde 20-25 civarında bir düşüş kaydedilmiştir

Ticaret Bakanı Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına karşı denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Otomotivde birinci ve ikinci el piyasasında, emlak... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T22:13+0300

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2023-12-15T22:13+0300

ekonomi

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kira bedeli

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ettiğini söyledi.Ekonominin 13 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini vurgulayan Bolat, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 2023'te milli gelirin 1 trilyon 75 milyar dolara, fert başına milli gelirin ise 13 bin 380 dolara yükseldiğini bildirdi.Ömer Bolat, istihdam edilenlerin sayısının bu yılın ekim ayında eylüle göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştığını, işsizlik oranının ise son 11 yılın en düşük oranı olan yüzde 8,5'a gerilediğini aktardı.Bu yılın ocak-kasım döneminde 232,9 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını dile getiren Bolat, 2023'ün 256-257 milyar dolar ihracatla kapatılmasının planladığını belirtti.Bakan Bolat, ithalattaki artış hızının son dört ayda yavaşladığını, alınan tedbirler sonucunda altın ve otomotiv ithalatında yavaşlama kaydedildiğini anlattı.Mal ticaretinde dış ticaret açığının da bu yılın ağustos ayından itibaren azaldığının altını çizen Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının da son dört ayda yüzde 80'inin üzerinde olduğunu dile getirdi.'Finans kaynaklarını artırmış bulunuyoruz'Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'te ihracatın 267 milyar dolara, 2026'da 302 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Bolat, ihracata yönelik desteklerin sunulduğunu, 2023'te 20 bin firmaya 7,5 milyar lira ihracat desteğinin sağlandığını bildirerek "İhracatçılarımızın finansman sorununu çözmek üzere de Türk Eximbank vasıtasıyla finans kaynaklarını artırmış bulunuyoruz" dedi.Eximbank'ın desteklerinden faydalananların yüzde 84'ünün KOBİ'ler olduğunu söyleyen Bolat, ihracatçılara sunulan günlük reeskont kredilerinin limitinin 10 katına çıkarıldığını anlattı.Hizmetler ihracatını da desteklediklerinin altını çizen Bolat şöyle devam etti:Haksız ve damping ithalata karşı da yerli üretimleri korumaktan çekinmediklerini vurgulayan Bolat, "Dünya ticareti sertleşirken, rekabet kızışırken kendi ülkelerinde koruma tedbirleri uygulayan ülkelerin, ülkemizde dampingli veya haksız ticari uygulamalarla, menşe saptırmalarıyla ürünlerini boşaltmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'Yüz binlerce firma denetlendi'Yeşil ve dijital dönüşümü sağlamakta da kararlı olduklarını bildiren Bolat, bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.Hükümetin enflasyonla mücadeleyi sürdürdüğünü aktaran Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına karşı denetimlerin devam ettiğini anlattı. Ömer Bolat şöyle konuştu:Kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğünü belirten Bolat, gümrük muhafaza birimlerince 4 milyon 700 bin liranın üzerinde 11 tonluk uyuşturucu madde, 17 milyar 200 milyon liralık ticari eşyanın ele geçirildiğini bildirdi.İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretle ilgili bazı bilgi eksikliklerinin bulunduğunu dile getiren Bolat şunları kaydetti:Birleşmiş Milletler (BM) kapsamındaki yaptırımları tanıdıklarını ve uyguladıklarını ifade eden Bolat, Türkiye'den gönderilen malların Filistin'in kendine ait gümrüğü ve limanı olmadığı için İsrail üzerinden Filistin'e gönderildiğini söyledi. Ömer Bolat, İsrail'in Filistin'e direkt gönderilen malları tanımadığını belirtti.Filistin'in haklı davasına desteğe devam edeceklerinin altını çizen Bolat, Filistin'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/ticaret-bakani-bolat-kasimda-23-milyar-11-milyon-dolar-ile-en-yuksek-aylik-ihracat-rekorunu-kirdik-1078005539.html

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