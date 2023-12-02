https://sputniknews.com.tr/20231202/ticaret-bakani-bolat-kasimda-23-milyar-11-milyon-dolar-ile-en-yuksek-aylik-ihracat-rekorunu-kirdik-1078005539.html
Ticaret Bakanı Bolat: Kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık
Ticaret Bakanı Bolat: Kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T11:44+0300
2023-12-02T11:44+0300
2023-12-02T11:44+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
ömer bolat
kasım
ihracat
ithalat
istanbul
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/ab-uyum-komisyonu-uyesi-ozboyaci-ab-turkiyenin-cikar-ve-kaygilarina-saygi-duymali-1078004276.html
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ticaret bakanlığı, ömer bolat, kasım, ihracat, ithalat, istanbul
ticaret bakanlığı, ömer bolat, kasım, ihracat, ithalat, istanbul
Ticaret Bakanı Bolat: Kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık." dedi.