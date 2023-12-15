https://sputniknews.com.tr/20231215/bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-secim-jesti-1078493970.html
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim jesti
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim jesti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T12:53+0300
2023-12-15T12:53+0300
2023-12-15T12:53+0300
politika
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
güneysu
adaylık
yerel seçim
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Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231207/devlet-bahceli-duyurdu-ortak-aday-gosterilecek-sehirler-aciklandi-1078185457.html
güneysu
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MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, güneysu, adaylık, yerel seçim
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, güneysu, adaylık, yerel seçim
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim jesti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.
Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.
Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.
Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.