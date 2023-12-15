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Aydın'da çok sayıda köpek ve 3 tilki ölü olarak bulundu
Aydın'da çok sayıda köpek ve 3 tilki ölü olarak bulundu
Aydın’ın Köşk ilçesi yakınlarında henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok sayıda sokak köpeği zehirlendi. Sabah uyandığında bir sürü köpeği telef olmuş... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:45+0300
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türkiye
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
köpek
tilki
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Gece yarısı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Köşk Kaymakamlığı yakınında bulunan arazilerde ve Köşk Saman Pazarı Bölgesi’nde yaşayan sokak köpeklerine zehirli et dağıttı.Sabah uyanıp bölgeden geçen kent sakinleri yol kenarında ve bölgedeki arazilerin içerisinde çok sayıda sokak köpeği ile 3 adet tilkinin telef olduğunu görünce durumu Köşk Belediye Zabıtasına ihbar etti. Bölgeye gelen belediye ekipleri çok sayıda sokak köpeği ile 3 adet tilkinin telef olduğunu görünce durumu polis ve jandarmaya bildirdi.Bölgeye gelen ekipler telef olan sokak köpeklerinin ağızlarından köpükler geldiğini görünce zehirlenme şüphesi üzerinde durdu. Daha sonra alanda yapılan incelemede ise bir kova ve poşet içerisinde zehirli et atıkları bulundu.Yapılan incelemelerin ardından telef olmuş sokak köpekleri ve tilkiler belediye ekipleri tarafından toplanırken, hem belediye hem de polis ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.'Failler bulunmalı'Programı dolayısıyla Ankara’da bulunan ve aynı zamanda veteriner hekim olan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, olayı kınayarak “Bugün Köşkümüzde sokak canlarımıza karşı menfur bir saldırı meydana gelmiştir. Bunu telin ediyorum. Lanetle kınıyorum. Biz de bu saldırın failleri ile alakalı çalışmalar başlattık. Zabıta ekiplerimiz anında müdahaleye başladılar. Bugün bu konuyla alakalı yapılacak olan bütün araştırmaların neticesini tekrar kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işlemi yapanların faillerinin mutlaka bulunması gerektiğine inanıyorum” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html
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aydın köpek ölümleri
aydın köpek ölümleri

Aydın'da çok sayıda köpek ve 3 tilki ölü olarak bulundu

11:45 15.12.2023
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL-AW098668Aydın'da çok sayıda köpek ve 3 tilki ölü olarak bulundu
Aydın'da çok sayıda köpek ve 3 tilki ölü olarak bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© İHA / BEKİR TOSUN - GÜLDEMET KIZIL-AW098668
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Aydın’ın Köşk ilçesi yakınlarında henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok sayıda sokak köpeği zehirlendi. Sabah uyandığında bir sürü köpeği telef olmuş vaziyette görenlerin ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan zabıta ekipleri Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla soruşturma başlattı.
Gece yarısı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Köşk Kaymakamlığı yakınında bulunan arazilerde ve Köşk Saman Pazarı Bölgesi’nde yaşayan sokak köpeklerine zehirli et dağıttı.
Sabah uyanıp bölgeden geçen kent sakinleri yol kenarında ve bölgedeki arazilerin içerisinde çok sayıda sokak köpeği ile 3 adet tilkinin telef olduğunu görünce durumu Köşk Belediye Zabıtasına ihbar etti. Bölgeye gelen belediye ekipleri çok sayıda sokak köpeği ile 3 adet tilkinin telef olduğunu görünce durumu polis ve jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler telef olan sokak köpeklerinin ağızlarından köpükler geldiğini görünce zehirlenme şüphesi üzerinde durdu. Daha sonra alanda yapılan incelemede ise bir kova ve poşet içerisinde zehirli et atıkları bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından telef olmuş sokak köpekleri ve tilkiler belediye ekipleri tarafından toplanırken, hem belediye hem de polis ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

'Failler bulunmalı'

Programı dolayısıyla Ankara’da bulunan ve aynı zamanda veteriner hekim olan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, olayı kınayarak “Bugün Köşkümüzde sokak canlarımıza karşı menfur bir saldırı meydana gelmiştir. Bunu telin ediyorum. Lanetle kınıyorum. Biz de bu saldırın failleri ile alakalı çalışmalar başlattık. Zabıta ekiplerimiz anında müdahaleye başladılar. Bugün bu konuyla alakalı yapılacak olan bütün araştırmaların neticesini tekrar kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işlemi yapanların faillerinin mutlaka bulunması gerektiğine inanıyorum” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
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