Askeroğlu: İstanbul Mutabakatı her iki ülke için de kaçırılan bir fırsat

“Putin Batı’lıların Kiev’e Rusya’yla barış görüşmelere başlaması için baskı yaptıklarını biliyor. Rusya böyle bir görüşmelerin neticesinde ana hedefi olan Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını şart koşuyor. İngilizler tarafından baltalanan İstanbul Mutabakatının ana maddelerinden biri Ukrayna’nın silahsızlandırılmasıydı. O zaman Ukrayna bu şartı kabul etmişti. Rusya’nın bunu dile getirmesinin nedeni Batı’daki bazı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımı yapmaya devam edecek olmalarıdır. Ukrayna’ya silah yardımının yapılmaya devam etmesi Rusya’nın yanı başında güçlü bir hasmının varlığını sürdürmesi demektir. Askerî bakımda Batı silahlarıyla donatılmış bir Ukrayna Rusya için her zaman potansiyel bir tehdit olarak kalacaktır. Rusya’nın amacı zayıf bir Ukrayna’nın bulunmasıdır. Putin İstanbul Mutabakatına atıfta bulunarak aslında böyle bir uzlaşmanın sağlanmış olduğunu bunun tekrar mümkün olabileceğini söylemek istiyor. Bu da İstanbul’da Türkiye’nin çabasıyla yapılan söz konusu mutabakatın özlemle anımsandığını gösteriyor. İstanbul mutabakatı her iki ülke için kaçırılan bir fırsattı. Tekrar benzeri bir ortamın yaratılması zor gibi gözüküyor fakat Ukrayna-Rusya savaşındaki bıkkınlık barış görüşmelerin yapılmasına zorladığını gösteriyor.”