Askeroğlu: İstanbul Mutabakatı her iki ülke için de kaçırılan bir fırsat
© AA / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bir konuşma yaptı.
© AA /
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Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık değerlendirme toplantısında 2022 yılında İstanbul’da düzenlene barış görüşmelerini hatırlattı. O dönemde anlaşmaya varıldığını söyledi. Putin’in bu açıklamalarını değerlendiren Rusya-Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu bu sürece yeniden dönülebileceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel operasyona ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile İstanbul’da toplana Rusya- Ukrayna mutabakat görüşmelerini hatırlatan Putin iki ülke arasında mutabakata varıldığını ama Ukrayna tarafının bu mutabakatı uygulamadığına dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı bu sürece ilişkin "İstanbul'daki müzakereler sırasında Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlanmıştı. Şimdi de anlaşma sağlanabilir ya da sorun güç yoluyla çözülebilir" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin’in bu açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Rusya- Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu şu ifadeleri kullandı:
“Putin Batı’lıların Kiev’e Rusya’yla barış görüşmelere başlaması için baskı yaptıklarını biliyor. Rusya böyle bir görüşmelerin neticesinde ana hedefi olan Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını şart koşuyor. İngilizler tarafından baltalanan İstanbul Mutabakatının ana maddelerinden biri Ukrayna’nın silahsızlandırılmasıydı. O zaman Ukrayna bu şartı kabul etmişti. Rusya’nın bunu dile getirmesinin nedeni Batı’daki bazı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımı yapmaya devam edecek olmalarıdır. Ukrayna’ya silah yardımının yapılmaya devam etmesi Rusya’nın yanı başında güçlü bir hasmının varlığını sürdürmesi demektir. Askerî bakımda Batı silahlarıyla donatılmış bir Ukrayna Rusya için her zaman potansiyel bir tehdit olarak kalacaktır. Rusya’nın amacı zayıf bir Ukrayna’nın bulunmasıdır. Putin İstanbul Mutabakatına atıfta bulunarak aslında böyle bir uzlaşmanın sağlanmış olduğunu bunun tekrar mümkün olabileceğini söylemek istiyor. Bu da İstanbul’da Türkiye’nin çabasıyla yapılan söz konusu mutabakatın özlemle anımsandığını gösteriyor. İstanbul mutabakatı her iki ülke için kaçırılan bir fırsattı. Tekrar benzeri bir ortamın yaratılması zor gibi gözüküyor fakat Ukrayna-Rusya savaşındaki bıkkınlık barış görüşmelerin yapılmasına zorladığını gösteriyor.”