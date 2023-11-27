https://sputniknews.com.tr/20231127/dr-askeroglu-rusya-ukrayna-arasindaki-baris-gorusmeleri-ingiltere-tarafindan-baltalandi-1077829183.html

Dr. Askeroğlu: Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri İngiltere tarafından baltalandı

Dr. Askeroğlu: Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri İngiltere tarafından baltalandı

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Fraksiyonu Lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan Arahamiya 'Rusya’nın barış istediğini fakat batılı... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T15:31+0300

2023-11-27T15:31+0300

2023-11-27T15:34+0300

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barış görüşmeleri

ingiltere

boris johnson

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Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan David Arahamiya Mart 2022'de İstanbul’da gerçekleşen görüşmeler sürecinde dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev'e gelerek anlaşmaya engel olduğunu açıkladı.Mart 2022’de Türkiye’nin öncülüğünde Rusya ve Ukrayna heyetleri önce Antalya’da bir araya gelmiş ardımdan da müzakereler için tarafların temsilcileri İstanbul’da buluşmuştu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.İstanbul’da iki gün süren görüşme sonrasında taraflar görüşmelere devam etmek üzere masadan ayrıldılar. Fakat bu süreçte batılı ülkelerin olaya müdahalesi Ukraynalı siyasetçi ortaya koymuş oldu.Ukrayna tarafından yapılan bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Rusya-Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu şunları söyledi:‘Görüşmeler başarılı olsaydı Karadeniz güvenli olacaktı’İstanbul görüşmelerinin başarı ile tamamlanmış olmasının bölgede güvenliği artıracağına işaret eden Askeroğlu “Londra Rusya'ya karşı klasik jeopolitikasını uygulama konusunda başarılı olmuştur. İngiltere'nin amacı, ABD'deki bir grup siyasi elitlerde olduğu gibi, Rusya'nın Batı'yla olan ilişkilerinin normalleşmesini engellemek ve askeri olarak Ukrayna savaşı üzerinden daha da zayıflatmaktır. İngiltere'nin siyasi müdahalesi olmasaydı ve Türkiye'nin önem verdiği ve büyük katkısı olduğu İstanbul görüşmeleri başarılı olsaydı, bugün Karadeniz bölgesinde daha fazla güvenlik ortamından söz edebilirdik. Ukrayna'nın şimdi böyle bir açıklamada bulunması aslında Kiev'in de barış istediğini ancak bu yönde kararı sadece kendisinin vermediğini ifade etmeye çalışmasıyla ilgilidir. Şimdi Ukrayna'ya Rusya'yla görüşmeler yapması için baskı yapıldığı söyleniyor. Ancak diğer taraftan İngiltere gibi bazı batılı ülkeler bunu istemiyor. Ayrıca Ukrayna toplumunun ve siyasi ve askeri elitlerin buna ne derece hazır olduğu tartışmalıdır. Rusya'da yakın zamanda görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söylemişti ancak bunu hangi şartlarda yapmak istediği konusunda bir açıklama yapmamıştı. Görünen o ki, Rusya-Ukrayna savaşı Kiev ve Moskova'nın dışındaki başkentlerde de belirlenmektedir” değerlendirmesini yaptı.

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ingiltere

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ukrayna-rusya,istanbul müzakereleri,barış görüşmeleri,