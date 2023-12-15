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AK Parti milletvekillerinden Ankaragücü'ne ziyaret
AK Parti milletvekillerinden Ankaragücü'ne ziyaret
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan olayların ardından AK Parti Ankara milletvekilleri, Ankaragücü'ne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T13:44+0300
2023-12-15T13:44+0300
türkiye
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ak parti
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiminde MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın maçın hakemi Halil Umut Meler’e saldırmasının ardından AK Parti milletvekilleri, Ankaragücü Kulübü'nü ziyaret etti. MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.Fuat Oktay: Bu süreci yakinen takip edeceğizZiyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, arzu edilmeyen bir olay yaşandığını, Türk spor camiası ve Türk kamuoyu olarak üzüldüklerini belirterek, "Yapılması gerekenler çerçevesinde gerekenler yapıldı. AK Parti Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının aynı zamanda zarar görmemesi Ankaragücü olarak bir futbol takımının, şehrimizin zarar görmemesi adına hem Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız hem de şehrin birlik, beraberlik dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız. Bununla alakalı zaten gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Olayın hukuki süreci devam ediyor. Olayın idari boyutu devam ediyor. Dün gerekli açıklamalar, TFF ile ilgili birimleri tarafından disiplin kurulları tarafından yapıldı. İçerideki yaptığımız değerlendirmede de yine Ankaragücü yönetimimizin bununla ilgili bazı endişelerinin olduğunu görüyoruz. Bazı itirazların olduğunu görüyoruz ve tahkime gidecekleriyle alakalı da açıklamaları oldu. Zaten bu süreci de biz yakinen takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.Genelde bir sorun yaşadığında hemen yeni bir kanun çıkarmayla alakalı yoğun taleplerin olduğunu aktaran Oktay, "Bu konudaki çalışmalar gerek meclisimizde gerekse ilgili bakanlıklarımız nezdinde yapılıyor, yapılacaktır. Bu kanun yeni çıkarılmıştı. Yeşil sahalarda şiddetin önlenmesiyle alakalı. Bir de olayın kültürel ve sosyal boyutu var. Biz asıl buradan o tür derslerle birlikte çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yine futbolun tüm paydaşları olarak Kulüpler Birliği ve TFF yine başta olmak üzere gerek spor kulüplerimiz, hakemleriyle, medyasıyla, sor adamlarıyla, antrenörleriyle ve futbolcularıyla bunun üstesinden birlikte gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu eğitimle mümkün olan bir şey. Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi aslında yine spor camiamıza zarar verecek bir yaklaşım tarzı" dedi.'Ankaragücü, Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan bir kulüp'Ankaragücü’nün 113 yıllık bir kulüp olduğunu ve Cumhuriyet'in de yapı taşlarından olduğunu dile getiren Fuat Oktay, sözlerine söyle devam etti:Faruk Koca’nın hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) çıkan kararların hakkında Tahkim Kurulu'na gideceklerini belirten Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, bundan sonraki süreci takip edeceklerini söyledi..
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ankaragücü, ak parti, faruk koca, hakem, halil umut meler
ankaragücü, ak parti, faruk koca, hakem, halil umut meler

AK Parti milletvekillerinden Ankaragücü'ne ziyaret

13:44 15.12.2023
© İHA / İHA-AW099102AK Parti Ankara milletvekillerinden, Ankaragücü'ne ziyaret
AK Parti Ankara milletvekillerinden, Ankaragücü'ne ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© İHA / İHA-AW099102
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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan olayların ardından AK Parti Ankara milletvekilleri, Ankaragücü'ne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, "Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi zarar verecek bir yaklaşım tarzı" dedi.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiminde MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın maçın hakemi Halil Umut Meler’e saldırmasının ardından AK Parti milletvekilleri, Ankaragücü Kulübü'nü ziyaret etti. MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Fuat Oktay: Bu süreci yakinen takip edeceğiz

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, arzu edilmeyen bir olay yaşandığını, Türk spor camiası ve Türk kamuoyu olarak üzüldüklerini belirterek, "Yapılması gerekenler çerçevesinde gerekenler yapıldı. AK Parti Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının aynı zamanda zarar görmemesi Ankaragücü olarak bir futbol takımının, şehrimizin zarar görmemesi adına hem Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız hem de şehrin birlik, beraberlik dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız. Bununla alakalı zaten gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Olayın hukuki süreci devam ediyor. Olayın idari boyutu devam ediyor. Dün gerekli açıklamalar, TFF ile ilgili birimleri tarafından disiplin kurulları tarafından yapıldı. İçerideki yaptığımız değerlendirmede de yine Ankaragücü yönetimimizin bununla ilgili bazı endişelerinin olduğunu görüyoruz. Bazı itirazların olduğunu görüyoruz ve tahkime gidecekleriyle alakalı da açıklamaları oldu. Zaten bu süreci de biz yakinen takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Genelde bir sorun yaşadığında hemen yeni bir kanun çıkarmayla alakalı yoğun taleplerin olduğunu aktaran Oktay, "Bu konudaki çalışmalar gerek meclisimizde gerekse ilgili bakanlıklarımız nezdinde yapılıyor, yapılacaktır. Bu kanun yeni çıkarılmıştı. Yeşil sahalarda şiddetin önlenmesiyle alakalı. Bir de olayın kültürel ve sosyal boyutu var. Biz asıl buradan o tür derslerle birlikte çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yine futbolun tüm paydaşları olarak Kulüpler Birliği ve TFF yine başta olmak üzere gerek spor kulüplerimiz, hakemleriyle, medyasıyla, sor adamlarıyla, antrenörleriyle ve futbolcularıyla bunun üstesinden birlikte gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu eğitimle mümkün olan bir şey. Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi aslında yine spor camiamıza zarar verecek bir yaklaşım tarzı" dedi.

'Ankaragücü, Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan bir kulüp'

Ankaragücü’nün 113 yıllık bir kulüp olduğunu ve Cumhuriyet'in de yapı taşlarından olduğunu dile getiren Fuat Oktay, sözlerine söyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan bir kulübü linç kampanyasına tabi tutmamak, bunu yaşatmamız gerektiğini, her kulübümüzü yaşatmamız gerektiği gibi Ankaragücü’nün de buradan Ankara'yla bütünleşmiş bir kulüp olarak buradan zarar görmeden çıkmasını, buradan yine fırsatların oluşturulması ve şiddetin önlenmesine dönük gerekli tedbirlerin alınması gerek kulüp tarafından gerek futbol camiası açısından son derece önemlidir diye düşünüyoruz. Biz AK Parti Milletvekilleri olarak da siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin, yeşil sahalarda şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini zaten ifade ettik. Elimizden geldiği kadar da sonuna kadar da gerek Ankaragücü’nün gerek spor camiasının, tüm kulüplerimizin yanında olacağımızı bizim üzerimize düşen bir şey varsa da sonuna kadar yapmaya gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."
Faruk Koca’nın hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) çıkan kararların hakkında Tahkim Kurulu'na gideceklerini belirten Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, bundan sonraki süreci takip edeceklerini söyledi..
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti
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